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Yumurta hakkında yanlış bilinen 6 bilgi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 08.03.2019 09:27 | Son Güncelleme

Yumurtaların yararlılığı ve neden olabileceği zararlar hakkında birçok efsane vardır. Bazı insanlar yüksek kolesterol için katkıda bulunduklarına inanır ve onu yemekten vazgeçerler. Kimisi de yumurtanın çiğ yenmesi gerektiğine inanır. Ancak inandığımız bu bilgilerin bir çoğu yanlış!

Mutfağımızın demirbaşı olan yumurta hakkında en doğru bilgileri sizler için derledik, keyifli okumalar:

Yumurta hakkında yanlış bilinen 6 bilgi

Kolesterolü yüksek insanlar yumurta yememelidir

Kolesterolü yüksek insanlar yumurta yememelidir
Yüksek kolesterolü olan kişiler için yumurta, yasaklılar listesinde yer aldı. Evet, yumurta sarısı beyazına göre daha fazla yağ ve kolesterol içerir. Ancak günde 1 yumurta tüketmek size zarar vermez. Diyabet ve kardiyovasküler hastalıklardan muzdarip olanlar , daha dikkatli olmalı ve haftada en fazla 3 yumurta yemelidir.

Kilo vermek istiyorsanız sarısını yememelisiniz

Kilo vermek istiyorsanız sarısını yememelisiniz
Bazı insanlar şişmanlamaktan korktukları için yumurtanın sarısını yemekten korkarlar. Amerikan Kalp Birliği, günde 1 adet yumurtanın sağlıklı diyetin bir parçası olacağını iddia ediyor.Yapılan araştırmalar, günde 1 adet yumurta yemenin tükettiğiniz kalori miktarını azalttığını kanıtladı. Ekmek ya da hamur işi tüketmek yerine yumurtayı tercih edebilirsiniz.

Çiğ yumurta haşlanmış yumurtadan daha sağlıklıdır

Çiğ yumurta haşlanmış yumurtadan daha sağlıklıdır
Bazı insanlar kaslarını genişletmek, sesini iyileştirmek ya da mide asidini azaltmak için çiğ yumurta yerler. Ancak çiğ yumurta beyazı pişmiş olanlar kadar emilmez ve B7 vitaini emilini engelleyebilir.

Sadece beyaz ve kahverengi yumurtalar var

Sadece beyaz ve kahverengi yumurtalar var
Kabuğun rengi tavuğun türüne bağlıdır. Leghorn tavukların beyaz yumurtaları ve Rhode Island tavuklarının kahverengi yumurtaları vardır. Bazı ırkların (Araucana, Ameraucana ve diğerleri gibi) mavi ve yeşil yumurtaları bulunur. Renk, pigmente bağlıdır: Protoporfirin kabuğunu kahverengi yapar, biliverdin onu mavi ve yeşil yapar. Tavukların diyeti de önemlidir: Eğer bir tavuk yeterince amino asit almazsa, kabuk donuk olacaktır. Ancak yumurtanın kalitesini etkilemez.

Kahverengi yumurtalar beyazlardan daha sağlıklıdır

Kahverengi yumurtalar beyazlardan daha sağlıklıdır
Yumurtaların faydaları diğer faktörlerle farklılık gösterebilir. Örneğin; güneşte çok fazla zaman harcayan bir tavuğun yumurtaları 3-4 kat daha fazla D vitamini içerir. Omega-3 bakımından zengin besinler yiyen tavukların daha fazla omega-3 içeren yumurtaları vardır.

Sarının rengi yumurtanın kalitesini belirler

Sarının rengi yumurtanın kalitesini belirler
İlk bakışta, bu ifade mantıklı görünüyor. Aslında, bir sarının rengi bir tavuğun diyetine bağlıdır: Ne kadar karotenoidler varsa, o yumurtanın sarısı koyu olur. Mısır, yonca, ısırgan otu ve diğer bazı bitkiler sarıları daha parlak hale getirir. Tavuklar kafeslerde daha fazla zaman geçirirse, sarısı tonu, craksanten gibi gıda katkı maddeleri ile değiştirilebilir. Ancak tüm bu fenomenler sadece rengi etkiler (müşteriler genellikle parlak renkleri tercih eder ). Sarısı donuksa, yumurtaların kalitesiz veya çürük olduğu anlamına gelmez.
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