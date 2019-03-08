Mutfağımızın demirbaşı olan yumurta hakkında en doğru bilgileri sizler için derledik, keyifli okumalar:

Yumurta hakkında yanlış bilinen 6 bilgi

Kolesterolü yüksek insanlar yumurta yememelidir Yüksek kolesterolü olan kişiler için yumurta, yasaklılar listesinde yer aldı. Evet, yumurta sarısı beyazına göre daha fazla yağ ve kolesterol içerir. Ancak günde 1 yumurta tüketmek size zarar vermez. Diyabet ve kardiyovasküler hastalıklardan muzdarip olanlar , daha dikkatli olmalı ve haftada en fazla 3 yumurta yemelidir.

Kilo vermek istiyorsanız sarısını yememelisiniz Bazı insanlar şişmanlamaktan korktukları için yumurtanın sarısını yemekten korkarlar. Amerikan Kalp Birliği, günde 1 adet yumurtanın sağlıklı diyetin bir parçası olacağını iddia ediyor.Yapılan araştırmalar, günde 1 adet yumurta yemenin tükettiğiniz kalori miktarını azalttığını kanıtladı. Ekmek ya da hamur işi tüketmek yerine yumurtayı tercih edebilirsiniz.

Çiğ yumurta haşlanmış yumurtadan daha sağlıklıdır Bazı insanlar kaslarını genişletmek, sesini iyileştirmek ya da mide asidini azaltmak için çiğ yumurta yerler. Ancak çiğ yumurta beyazı pişmiş olanlar kadar emilmez ve B7 vitaini emilini engelleyebilir.

Sadece beyaz ve kahverengi yumurtalar var Kabuğun rengi tavuğun türüne bağlıdır. Leghorn tavukların beyaz yumurtaları ve Rhode Island tavuklarının kahverengi yumurtaları vardır. Bazı ırkların (Araucana, Ameraucana ve diğerleri gibi) mavi ve yeşil yumurtaları bulunur. Renk, pigmente bağlıdır: Protoporfirin kabuğunu kahverengi yapar, biliverdin onu mavi ve yeşil yapar. Tavukların diyeti de önemlidir: Eğer bir tavuk yeterince amino asit almazsa, kabuk donuk olacaktır. Ancak yumurtanın kalitesini etkilemez.

Kahverengi yumurtalar beyazlardan daha sağlıklıdır Yumurtaların faydaları diğer faktörlerle farklılık gösterebilir. Örneğin; güneşte çok fazla zaman harcayan bir tavuğun yumurtaları 3-4 kat daha fazla D vitamini içerir. Omega-3 bakımından zengin besinler yiyen tavukların daha fazla omega-3 içeren yumurtaları vardır.