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Yumurtadan daha fazla D vitamini içeren 5 besin

D vitamini, kemik sağlığından bağışıklık sisteminin normal işleyişine kadar vücuda pek çok fayda sağlıyor. Yumurta bu vitaminin kaynaklarından biri olsa da çok daha yüksek miktarda D vitamini sağlayabilen besinler de var. İşte beslenmenize ekleyebileceğiniz D vitamini bakımından zengin 5 besin!

Yumurtadan daha fazla D vitamini içeren 5 besin
Nilgün Arabacı

D vitamini, vücudun kalsiyumu emmesine yardımcı olarak kemik ve diş sağlığının korunmasında önemli bir rol üstleniyor.

İşte yumurtadan daha fazla D vitamini içerebilen 5 besin ve öne çıkan özellikleri…

1. MORİNA KARACİĞERİ YAĞI

Bir yemek kaşığı morina karaciğeri yağı, yaklaşık 34 mikrogram D vitamini içeriyor. Bu miktar, günlük referans alım değerinin yüzde 170'ine karşılık geliyor.

D vitamini bakımından en zengin besin kaynaklarından biri olan bu yağ, aynı zamanda omega-3 yağ asitlerinden DHA ve EPA'yı da içeriyor. Bu yağ asitleri, vücuttaki iltihaplanma süreçlerinin düzenlenmesinde rol oynuyor.

Ancak morina karaciğeri yağı yüksek miktarda A vitamini de içerebildiğinden, özellikle takviye olarak kullanılmadan önce ürünün içeriğine ve kullanım önerilerine dikkat edilmesi gerekiyor.

2. GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI

Yaklaşık 85 gram pişmiş gökkuşağı alabalığı, 16,2 mikrogram D vitamini içeriyor. Bu miktar, günlük referans alım değerinin yüzde 81'ini karşılıyor.

Protein açısından zengin olan bu balık; omega-3 yağ asitleri, çinko, selenyum ve B12 vitamini de içeriyor. Yağlı balıklar, besin zinciri yoluyla aldıkları D vitaminini yağ dokularında biriktirebildikleri için bu vitaminin doğal kaynakları arasında öne çıkıyor.

3. SOMON

Yaklaşık 85 gram pişmiş somon, 14,2 mikrogram D vitamini sağlayarak günlük referans alım değerinin yüzde 71'ini karşılayabiliyor.

Somon, D vitamininin yanı sıra kaliteli protein, B grubu vitaminleri, potasyum ve selenyum açısından da zengin. Balığa pembe rengini veren astaksantin adlı antioksidan bileşik ise hücreleri oksidatif strese karşı korumaya yardımcı olabilecek özellikleriyle dikkat çekiyor.

4. BİTKİSEL SÜTLER

Bir su bardağı D vitaminiyle zenginleştirilmiş bitkisel süt, yaklaşık 3 mikrogram D vitamini sağlayabiliyor. Bu miktar, günlük referans alım değerinin yüzde 15'ine karşılık geliyor.

Soya ve badem sütü gibi bitkisel içeceklerin bazı çeşitleri, D vitaminiyle zenginleştiriliyor. Bu ürünler, özellikle hayvansal süt tüketmeyen kişiler için alternatif bir kaynak olabiliyor.

Soya sütü ayrıca bitkisel protein açısından da öne çıkıyor. Verilen örnekteki bir porsiyon soya sütü yaklaşık 8 gram protein içeriyor. Ancak bütün bitkisel sütlerin aynı besin değerlerine sahip olmadığını unutmamak gerekiyor. Ürün seçerken etiketteki D vitamini, protein ve kalsiyum miktarlarını karşılaştırmak faydalı olabilir.

5. SARDALYA

Dört sardalyadan oluşan bir porsiyon, yaklaşık 2,4 mikrogram D vitamini içeriyor. Bu miktar, günlük referans alım değerinin yüzde 12'sini karşılıyor.

Sardalya, D vitamininin yanı sıra protein, kalsiyum, B12 vitamini ve selenyum bakımından da dikkat çeken bir balık türü.

Sardalya gibi besin değeri yüksek balıkların düzenli tüketilmesi, dengeli bir beslenme düzeninin parçası olabilir. Bazı araştırmalar, sardalya tüketiminin kalp hastalığı ve tip 2 diyabet gibi sağlık sorunlarıyla ilişkili risklerin azaltılmasına katkı sağlayabileceğini düşündürüyor. Bununla birlikte, tek bir besinin bu hastalıkları önlediğini söylemek doğru değil.

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d vitamin
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