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  4. 'Yumurtaları kutuda tutun!' Yumurtaları neden asla buzdolabı kapısında saklamamalısınız?

'Yumurtaları kutuda tutun!' Yumurtaları neden asla buzdolabı kapısında saklamamalısınız?

14.05.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yumurta faydaları saymakla bitmeyen besinlerin başında gelir. Yumurtalar genelde karton kutularda satılırken son yıllarda şeffaf plastik kaplarda da satılmaya başlamıştır. Marketlerin bazıları yumurtaları buzdolabında muhafaza ederken bazıları ise rafta satışa çıkarmaktadır. Satın aldığınız yumurtayı eve getirdiğinizde siz nasıl muhafaza ediyorsunuz? Çoğunluk gibi buzdolabındaki yumurta bölümüne diziyorsanız çok yanlış yapıyorsunuz.

'Yumurtaları kutuda tutun!' Yumurtaları neden asla buzdolabı kapısında saklamamalısınız?

Yumurtaların nerede ve nasıl saklanacağı kafa karıştıran bir konudur. Marketten aldığınız şekilde karton kutusuyla birlikte buzdolabına koyan da var, eve geldiği gibi buzdolabı kapısında yer alan yumurta bölmesine dizen de... Ünlü şef James Martin, katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili dikkat çeken bir öneride bulundu.

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Gıda israfını azaltmak, tasarruf etmek ve yumurtanın tazeliğini koruması için başka besinlerle çok yaklaştırmadan muhafaza etmenin en doğrusu olduğunu söyledi.

İLK GİREN İLK ÇIKAN KURALINI UYGULAYIN

Başta yumurta olmak üzere buzdolabına kaldırılan tüm sebze ve meyvelerin uzun süre tazeliğini koruması için buzdolabının iyi bir hava sirkülasyonu olması gerektiğinin altını çizdi. İyi bir hava sirkülasyonu için buzdolabını tıka basa doldurmamalısınız. James Martin, buzdolabına kaldırılan ürünler için ilk giren ilk çıkan kuralını kullanmalarını tavsiye etti.

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Martin yumurta muhafazasıyla ilgili, "Yumurtaları kutuda tutun, böylece yumurtaların tarihini net bir şekilde görebilir böylelikle son kullanma tarihine dikkat edebilirsiniz" dedi.


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