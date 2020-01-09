Yumurtalı ekmek kızartması, yumurtalı ekmek nasıl yapılır?

Çocukluğumuzun en popüler lezzeti olan yumurtalı ekmek tadı hiçbir zaman eskimeyecek gibi. Annelerimizin pazar kahvaltıları için hazırladığı yumurtalı ekmek kızartmalarının kokusu burnunuza geldi değil mi? :) Hiçbir zaman eskimeyen bir lezzet olan yumurtalı ekmek kızartması, bayat ekmeklerin israfını önleyen en önemli tariflerden biri üstelik.
Siz de pazar kahvaltısını şenlendirmek istiyorsanız, yumurtalı ekmek tarifini bir kenara not edin. İşte ağızları bayram ettirecek yumurtalı ekmek tarifi geliyor.
8 dilim bayat ekmek
5 adet yumurta
İsteğe bağlı baharatlar
Tuz
Kızartmak için sıvı yağ
Derin bir kabın içinde yumurtaları çırpın ve içine kullanmak istediğiniz baharatları ekleyin.
Ekmek dilimlerini yumurta kabının içinde arkalı önlü değiştirerek 15 dakika bekletin.
Teflon tavaya sıvı yağı koyun ve yağı ateşte kızdırın.
Yumurtalı ekmek dilimlerini kızgın yağa bırakın. Ekmeği arkalı önlü, altın rengine dönecek şekilde kızartın.
Bir dilim yumurtalı ekmek 174 kaloridir.
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