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  4. Yumurtalı ekmek kızartması, yumurtalı ekmek nasıl yapılır?

Yumurtalı ekmek kızartması, yumurtalı ekmek nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Bayat ekmekleri değerlendirmenin en lezzetli yolu onlardan yumurtalı ekmek kızartması hazırlamak! Biliyoruz, yumurtalı ekmek kızartmasının kalorisi biraz yüksek ama hafta sonu kahvaltılarında kaçamak olarak yapılabilir, öyle değil mi? Yumurtalı ekmek nasıl yapılır sorusunun cevabını detaylandırıyoruz. Şimdiden afiyet olsun sevgili okur!

Yumurtalı ekmek kızartması, yumurtalı ekmek nasıl yapılır?

Çocukluğumuzun en popüler lezzeti olan yumurtalı ekmek tadı hiçbir zaman eskimeyecek gibi. Annelerimizin pazar kahvaltıları için hazırladığı yumurtalı ekmek kızartmalarının kokusu burnunuza geldi değil mi? :) Hiçbir zaman eskimeyen bir lezzet olan yumurtalı ekmek kızartması, bayat ekmeklerin israfını önleyen en önemli tariflerden biri üstelik.

Siz de pazar kahvaltısını şenlendirmek istiyorsanız, yumurtalı ekmek tarifini bir kenara not edin. İşte ağızları bayram ettirecek yumurtalı ekmek tarifi geliyor.

YUMURTALI EKMEK KIZARTMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

8 dilim bayat ekmek
5 adet yumurta
İsteğe bağlı baharatlar
Tuz
Kızartmak için sıvı yağ

YUMURTALI EKMEK NASIL YAPILIR?

Derin bir kabın içinde yumurtaları çırpın ve içine kullanmak istediğiniz baharatları ekleyin.
Ekmek dilimlerini yumurta kabının içinde arkalı önlü değiştirerek 15 dakika bekletin.
Teflon tavaya sıvı yağı koyun ve yağı ateşte kızdırın.
Yumurtalı ekmek dilimlerini kızgın yağa bırakın. Ekmeği arkalı önlü, altın rengine dönecek şekilde kızartın.

YUMURTALI EKMEK KALORİ ORANI

Bir dilim yumurtalı ekmek 174 kaloridir.

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