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Yumurtalık'ta hububat hasadı başladı

10.05.2021 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yumurtalık'ta hububat hasadı başladı

Adana'nın önemli tarımsal üretim merkezlerinden Yumurtalık ilçesinde, hububat hasadına başlandı.

Ziraat Odası Başkanı Tarık Yılmaz, gazetecilere, yılın ilk buğday hasadını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Alınan rekoltenin çok iyi olduğunu belirten Yılmaz, "İklim şartlarının iyi gitmesi, buğdayın istediği yağış, güneş ve ısının yeterli olması, verimin artmasında en büyük etken oldu. Buğdaydaki rekolte, çiftçimizin yüzünü güldürdü." diye konuştu.

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