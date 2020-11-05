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Yumurtanın haşlarken çatlamaması için en etkili yöntem

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 05.11.2020 15:14 | Son Güncelleme:
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Yumurtanın haşlarken çatlamaması için en etkili yöntem

Haşlanmış yumurta pratik ve besleyici oluşuyla özellikle kahvaltılar için vazgeçilmez bir gıda haline gelmiştir. İstediğiniz kıvamı tutturmak için ise yumurtanın haşlanırken çatlamaması gerekir. Peki, bunu nasıl başaracağız?

Yumurta haşlarken bir anda çatlaması sonucunda kabuktan içeri su girer ve böylelikle yumurta lezzetini kaybeder. Kıvamı da istediğiniz gibi tutmaz. Yumurtanın bozulan şekli de cabası! Kahvaltınızı dilediğiniz kıvamlı haşlanmış yumurtayla taçlandırmak istiyorsanız kaynatma aşamasında bu ipuçlarına dikkat etmelisiniz.

İlk olarak yapacağınız şey, yumurtaları haşlamadan 10 dakika önce buzdolabından çıkarmak ve oda sıcaklığına gelmesini beklemek olmalı. Kaynamış suya ekleyeceğiniz yumurtanın soğuk olması beraberinde çatlama ihtimalini güçlendirir.

İdeal kıvamda yumurta haşlama süreleriİdeal kıvamda yumurta haşlama süreleri

Haşlama kabının içine yumurtaları bir kaşık yardımıyla yavaşça bırakın ki yumurta çatlamasın. Hızlı bir şekilde kaba bıraktığınız yumurta çarpma şiddetiyle yüksek ihtimalle çatlayacaktır.

Haşlama kabına fazla yumurta koymayın. Haşlanma aşamasında yumurtalar birbirine çarparak çatlamaya neden olabilir.

Yumurtaları haşlarken harlı ateşte pişirmeyin. Yüksek ateşte hareket eden yumurtalar birbirine çarparak kırılabilir.


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