Yumuşacık ve Sağlıklı! Evde Hamburger Ekmeği Tarifi

Canınız enfes bir hamburger yemek istedi ve paketli ürün almaktan ve yemekten sıkıldınız mı? Öyleyse bu şahane tarifler tam da size göre! Sağlık ve hijyen açısından endişe duyuyorsanız ve dışarıdan yemek yemek istemiyorsanız evinizde de farklı türlerde ve lezzetlerde hamburgerler hazırlayabilirsiniz. Aşağıdaki yazımızda sizin tercihinize göre ister atıştırmalık ister ikramlık, isterseniz de harika bir ana yemek olarak hazırlamak istediğiniz hamburgerler için daha önce rastlamamış olabileceğiniz hamburger ekmeği tarifini bulabilirsiniz. Klasik Hamburger Ekmeği Tarifi Eğer hamburger ekmeği yapımında deneyiminiz yoksa ve henüz başlangıç aşamasında olduğunuzu düşünüyorsanız bu pratik tarifi okumakla başlayabilirsiniz.

“Daha önce hiç yapmadım ya tutturamazsam?” diye endişe etmeyin. Lezzetli bir hamburger için gerekli olan tüm detayları buradan bulabilirsiniz. Öncelikle orijinal hamburger ekmeği tarifi için mutfağınızda bulundurmanız gereken malzeme listesine göz atabilirsiniz: 4 su bardağı un

Yarım paket yaş maya

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ/zeytinyağı

1 çay bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet yumurta (yumurtanın beyazı ekmeğin hamuru için, sarısı da ekmeğin üzeri için susam dökmeden önce kullanılacak) Hamburger Ekmeği Nasıl Yapılır? Yoğurma kabınıza aldığınız unun ortasında bir boşluk oluşturun. Ardından boşluğun içine maya, ılık su, süt, yağ ve yumurta beyazını ekleyip yavaş yavaş yoğurmaya başlayın.

Unun mayayla hemen birleşmesini önlemek ve mayalanmayı geciktirmemek için tuzu unun yanına koymanız gerekir. Güzelce yoğurduğunuz hamurunuzdan portakal büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlamaya başlayın. Yuvarladığınız hamurları, yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisinin üzerine aralarında boşluk olacak şekilde yerleştirip tepsinin üzerini bir örtüyle kapatın ve hamurları mayalanmaya bırakın. Tepsiye dizdiğiniz hamurların boyutu ilk hallerinin iki katına çıktığında mayalanma işlemi gerçekleşmiş olacaktır. Bu işlem yaklaşık yarım saat sürer. Mayalanan ekmek toplarının üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra susamı serpiştirip tepsiyi fırına verebilirsiniz. Ekmekleri 200 derecede ve üzeri kızarana kadar pişirin. Piştikten sonra nefis kokuların yayıldığı, minik puflar gibi yumuşacık olan hamburger ekmeklerinizin üstünü örtüp biraz beklettikten sonra ilk sıcaklığı geçince bıçakla ortasından kesip ayırabilirsiniz. Ekmeğinizin arasına köfte, cheddar peyniri ya da kaşar peyniri, domates ve salam gibi farklı çeşitlerdeki ürünleri ekleyerek sizin ve sevdiklerinizin ağzını sulandıracak şahane hamburgerleri servis edebilirsiniz.

İşte bu kadar basit! İlk denemenizde bile harikalar yaratarak standart ama bir o kadar da lezzetli ve pofuduk hamburger ekmeği tarifi testinden başarıyla geçebilirsiniz. Şimdi sıra buz gibi bir içecekle beraber hamburgerlerinizin keyfini çıkarmakta! Üç Beyazdan Uzak Duranlar İçin Mucize Tarif: Kaloriyi Düşünmeyin! “Ne o, hamburger mi?”, “Asla ağzıma sürmem!” demeyin. Tuzu, şekeri ve hamuru hayatınızdan çıkarmışsanız, kilo almak istemiyorsanız ya da halihazırda uymak zorunda olduğunuz bir beslenme yahut diyet programınız varsa bile hiçbir şey imkansız değildir. Sağlıklı hamburger ekmeği tarifi için doğru yerdesiniz. Bunu öğrendikten sonra, kalorisiz beslenmeye çalışmak veya diyet yapmak sıkıcı bir şey olmayacak. Malzemeler 2,5 su bardağı tam buğday unu ya da yulaf unu (isteğe bağlı)

½ paket kuru maya

½ çay bardağı ılık süt

½ çay bardağı ılık su

1 çorba kaşığı zeytinyağı

½ tatlı kaşığı esmer şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 yumurta beyazı Sağlıklı Hamburger Ekmeği Yapılışı Yoğurma kabınıza tercihinize ve damak tadınıza göre kullandığınız tam buğday ununu veya yulaf ununu alıp kabın ortasında tıpkı önceki tarifimizdeki gibi bir boşluk açın ve boşluğun içine ılık sütü, suyu, kuru mayayı, zeytinyağını, esmer şekeri, yumurta beyazını ve tuzu yukarıdaki listede belirtilen ölçülere göre ekleyin.

Hamurunuzu iyice yoğurduktan sonra mayalanması için üstünü bir bezle örtüp yarım saat kadar bekletin.

Kabaran hamuru istediğiniz boyutlarda parçalara bölerek ellerinizle top şeklini alana dek yuvarlayın ve yağlı kağıtla beraber fırın tepsinize dizin.

Kızarana kadar 200 derece ve üzeri sıcaklıkta pişirdiğiniz ekmekleriniz artık hazır ve oldukça sağlıklı!

Beş dakika içinde sıcaklığını salan ekmeklerinizin içini kesebilirsiniz.

Dilerseniz yağsız kıyma ile yaptığınız bir hamburger köftesini ekmeğin arasına alarak servis edebilirsiniz. Ferahlatıcı bir öğün istiyorsanız ekmeklerinizin tamamen soğumasını bekleyip roka, hindi füme, kurutulmuş domates gibi gıdalarla birleştirerek hafif bir sunum da hazırlayabilirsiniz.