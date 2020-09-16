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Yunak’ta EBA destek noktaları hizmette

KONYA HABERLERİ  | 16.09.2020 13:10 | Son Güncelleme

Konya’nın Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, uzaktan eğitim sürecinde internet sorunu yaşayan öğrenciler için ilçe merkezi ve bazı mahalle okullarında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktası kurdu.İlçe merkezinde ve köylerde oluşturulan EBA destek noktaları sayesinde internet erişimi olmayan öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uyarak eğitim alabilecek.EBA destek noktası kurulan okulları ziyaret eden Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, bu imkan sayesinde öğrencilere uzaktan eğitime erişim imkanı sağlandığını söyledi.

Yunak’ta EBA destek noktaları hizmette

Konya’nın Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, uzaktan eğitim sürecinde internet sorunu yaşayan öğrenciler için ilçe merkezi ve bazı mahalle okullarında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktası kurdu.
İlçe merkezinde ve köylerde oluşturulan EBA destek noktaları sayesinde internet erişimi olmayan öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uyarak eğitim alabilecek.
EBA destek noktası kurulan okulları ziyaret eden Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, bu imkan sayesinde öğrencilere uzaktan eğitime erişim imkanı sağlandığını söyledi. İşcan, "Evde internet, bilgisayar, televizyon gibi imkanları bulunmayan öğrenciler için oluşturulan EBA destek noktası öğrencilere eğitim anlamında destek sağlamaktadır. Okul olarak dezavantajlı öğrencilere katkı sağlayabilmek bizleri mutlu etmektedir. Bu bağlamda okullarını öğrencilere açarak bu noktalardan yararlanılmasını sağlayan tüm öğretmen ve yönetici arkadaşlara teşekkür ediyor, tebrik ediyorum" dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İşcan, EBA Destek Noktası olan okullardan Orhan Erdem İmam Hatip Ortaokulunda Fen Bilimleri canlı dersine katılarak online olarak ders öğretmeni ve öğrencilerle görüştü. İşcan daha sonra da IMKB Yatılı Bölge Ortaokulunda Eba Destek Noktasında ders dinleyen öğrencilerle bir araya gelerek Türkçe dersini dinledi. İşcan’ın EBA Destek Noktası ziyaretlerine şube müdürleri Muhammed Ali Tokdemir ve Abdullah Tunçez de eşlik etti.

Yunak’ta EBA destek noktaları hizmette

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