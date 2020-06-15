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Yunak’ta maske takmayanlara 97 bin lira ceza

KONYA HABERLERİ  | 15.06.2020 13:35 | Son Güncelleme

Konya’nın Yunak ilçesinde maske takma zorunluluğuna uymayanlara toplamda 97 bin lira para cezası uygulandığı öğrenildi.Konya Valiliğinin 15 Mayıs’ta İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararı ile il merkezi ve tüm ilçelerde maske takma zorunluluğu getirilmişti.

Yunak’ta maske takmayanlara 97 bin lira ceza

Konya’nın Yunak ilçesinde maske takma zorunluluğuna uymayanlara toplamda 97 bin lira para cezası uygulandığı öğrenildi.
Konya Valiliğinin 15 Mayıs’ta İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararı ile il merkezi ve tüm ilçelerde maske takma zorunluluğu getirilmişti. Bu doğrultuda çarşı, pazar yeri gibi yerlerde denetimini sıklaştıran Yunak İlçe Emniyet Amirliği ekipleri Kamu Güvenlik Yönetim Sistemini de etkin bir şekilde kullanarak denetim yaptı. Denetimlerde yasağa uymayanlara toplamda 97 bin lira idari para cezası yazıldı. KGYS sistemi kullanılarak maske takmayan vatandaşların kimlikleri tespit edildikten sonra adreslerine ceza makbuzları gönderiliyor.

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