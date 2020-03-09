YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Yunan askerlerinin meskun mahal gözetmeden ateş etmesi görüntülendi

Yunan askerlerinin meskun mahal gözetmeden ateş etmesi görüntülendi

EDİRNE HABERLERİ  | 09.03.2020 09:19 | Son Güncelleme

Zaman zaman sığınmacılara silah doğrultan Yunan askeri, zaman zamanda sınır kapısına 2 kilometre uzaktaki yerleşim yerlerini düşünmeden bu doğrultuda ateş açıyor

EDİRNE (AA) - Yunanistan askeri zaman zaman hedef gözeterek sığınmacılara zaman zaman da meskun mahale doğru ateş etmekten geri durmuyor.

Türkiye-Yunanistan kara sınırında bekleyen sığınmacılar, Yunan sınır güçlerinin göz yaşartıcı gazlı sert müdahalesinin yanı sıra zaman zaman gerçek mermilerle yapılan atışlara da hedef oluyor.

Yunan sınır askerinin hedef gözeterek açtığı ateş sonucu çok sayıda kişi yaralanırken hayatını kaybedenler de oluyor.

Kimi zaman sığınmacılara silah doğrultan Yunan askeri kimi zamanda sınır kapısına 2 kilometre uzaktaki yerleşim yerlerini düşünmeden bu yöne ateş ediyor.

- Görüntülere yansıdı

Yunan askerlerinin makinalı tüfeklerle hedef gözeterek sığınmacılara ateş etmesi önceki gün görüntülenmişti.

Askerlerin sığınmacılara karşı tüfeğine sarılması yine görüntülere yansırken 2 kilometre uzaktaki meskun mahal hesaba katılmadan ateş edilmesinin yanı sıra Yunan askerinin sığınmacılara eliyle yaptığı "sizi keseceğim" manasına gelen hareketi de kameralarca kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!
Akılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandıAkılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Edirne Sınır Yunanistan

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da darp olayına 2 tutuklama

Kütahya’da darp olayına 2 tutuklama

Başkentte iki katlı gecekondu yandı

Başkentte iki katlı gecekondu yandı

Bursa'da dere kenarında 25 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Bursa'da dere kenarında 25 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Jandarma kadın astsubaylar fotoğraf sergisi açtı

Jandarma kadın astsubaylar fotoğraf sergisi açtı

Kadınlar pembe yerine siyah kurdele ile alanlarda

Kadınlar pembe yerine siyah kurdele ile alanlarda

Bodrum, CEMR Anlaşmasını imzalayan 27. belediye oldu

Bodrum, CEMR Anlaşmasını imzalayan 27. belediye oldu

Edirne Namaz Vakitleri 9 Mart Pazartesi

İmsak
06:03
Sabah
07:29
Öğle
13:29
İkindi
16:43
Akşam
19:20
Yatsı
20:40

Edirne Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Pazartesi

Mercan Eczanesi
Merkez
Özdemir Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Havsa Eczanesi
Havsa
Coşkun Eczanesi
Ipsala
Kuran Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Edirne Valiliğinden CHP'li Gaytancıoğlu'nun sığınmacılara yönelik açıklamasına yanıt:

Edirne Valiliğinden CHP'li Gaytancıoğlu'nun sığınmacılara yönelik açıklamasına yanıt:

Yunan güvenlik güçleri düzensiz göçmenlere plastik mermiyle ateş etti

Yunan güvenlik güçleri düzensiz göçmenlere plastik mermiyle ateş etti

Evine döndü, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı

Evine döndü, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı

Trakya Üniversitesi heyeti, Prizren ve Türk köyü Mamuşa’da

Trakya Üniversitesi heyeti, Prizren ve Türk köyü Mamuşa’da

ETB personeline etkin yöntemler ile kurumsal kapasitenin geliştirilmesi eğitimleri verildi

ETB personeline etkin yöntemler ile kurumsal kapasitenin geliştirilmesi eğitimleri verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.