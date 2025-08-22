Yunan basını Panathinaikos'un UEFA Avrupa Ligi'nde Samsunspor'u yenmesine öyle bir manşet attı ki! ''Türkleri ateşe verdi''

UEFA Avrupa Ligi play-off eşleşmesi ilk maçında Panathinaikos’un Samsunspor’u Yunanistan’da yenmesinin ardından Yunan basını geniş yer ayırdı. İçlerinden SDNA’nın yaptığı haber ise tartışmaları beraberinde getirdi.

‘‘TÜRKLERİ ATEŞE VERDİ’’

Yunan basınından SDNA’nın yayınladığı haber eleştiri oklarını büyüttü. İşte o haber; Kyriakos ve Brown, Türkleri ateşe verdi. Lider Calabria maçı değiştirdi. Panathinaikos kalitesini ortaya koydu ve kıvılcım, 35 bin seyirci önünde Samsunspor'u (2-1) korkunç bir sürprizle yakan bir ateşe dönüştü.

TEPKİ GÖSTERDİLER!

Yunanistan’ın bir diğer basın kurumlarından Govnews, Samsunspor taraftarlarının maç öncesi Mustafa Kemal Atatürk bayrakları açmasını eleştirdi. “Samsunspor taraftarlarına tepki: Kallimarmaro'da toplandılar, Kemal Atatürk bayrakları açtılar. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, birçok kullanıcı Türk taraftarların Yunanistan'ın en sembolik anıtlarından birinin önünde bu sahneyi kurmayı bilinçli olarak seçtiğini ve kışkırtıcı olduğunu söylüyor" ifadelerini kullandı