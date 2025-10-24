Yunan devi Panathinaikos'dan beklenmedik imza! Teknik direktörlük koltuğuna Rafael Benitez'i getirdi...

Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos teknik adamlık koltuğuna dünyaca bir teknik adamı getiriyor. Daha önce Fatih Terim’in de çalıştırdığı Panathinaikos teknik adamlık koltuğuna Rafael Benitez de karar kıldı.

HER KONUDA ANLAŞILDI

Portekizli teknik adam Rui Vitoria ile yollarını ayıran Panathinaikos, İspanyol çalıştırıcı Benitez’i takımın başına getirdi. Kariyerinde son olarak Celta Vigo'yu çalıştıran 65 yaşındaki Rafael Benitez, 12 Mart 2024'ten beri boşta duruyor.

KÖTÜ PERFORMANS SONUNU GETİRDİ

Yunan liginde kötü bir performans gösteren Panathinaikos, ligde 7 maç sonunda topladığı 9 puanla 7. sırada yer alıyor. Yunan ekibi UEFA Avrupa Ligi’nin play-off etabında temsilcimiz Samsunspor ile mücadele etmiş ve yakın geçen eşleşmeyi bir adım önde tamamlayarak gruplara kalmıştı.