SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Süper Lig’de ilk yarının gol istatistikleri

Trendyol Süper Lig’in 17 haftalık bölümünde toplam 398 gol kaydedilirken, Galatasaray ve Fenerbahçe 39’ar golle en çok gol atan takımlar oldu.

Süper Lig’de ilk yarının gol istatistikleri
Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun ilk yarısı tamamlanırken, gol istatistikleri de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinde yer alan istatistiklere göre, Süper Lig’in ilk yarısında toplam 398 gol kaydedildi. Bu gollerin 286’sı ayakla, 70’i kafayla, 31’i penaltıdan, 11’i ise kendi kalesine atıldı. Hafta bazında en çok gol 29’ar golle 9, 13 ve 17. haftalarda atıldı. En az gol ise 14 golle ligin 2. haftasında kaydedildi.

EN ÇOK GOLÜ GALATASARAY VE FENERBAHÇE ATTI

Ligin ilk yarısında en çok golü 39 golle Galatasaray ve Fenerbahçe atarken, Trabzonspor 33, Beşiktaş da 30 gol buldu. Kalesinde en çok gol gören takım, 33 golle Kayserispor oldu. Kayseri ekibini, 32 golle Fatih Karagümrük, 31 ile de Antalyaspor izledi. En az gol yiyen takım da 9 golle Göztepe oldu. Ayakla en çok skor yapmada 33 kez ile Galatasaray zirvede yer aldı. Kafayla 9 gol kaydeden Trabzonspor, penaltıdan da 5 gol atarak bu alanlarda birinciliği elde etti. Göztepe, Antalyaspor ve Kayserispor’un ise penaltıdan golü bulunmuyor. Kendi kalesine en çok golü de 4 golle Fatih Karagümrük attı.

ELDOR SHOMURODOV 12 GOLLE GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE YER ALDI

Süper Lig’in ilk yarısında gol krallığının zirvesinde yer alan futbolcu 12 golle Başakşehir forması giyen Eldor Shomurodov oldu. Özbek oyuncuyu 11 kez ağları sarsan Trabzonspor’dan Paul Onuachu, 9’ar kez ile de Fenerbahçe’den Anderson Talisca ve Galatasaray’dan Mauro Icardi takip etti.

EN ÇOK GOL UZATMA DAKİKALARINDA GELDİ

Ligin ilk devresinde dakika bazında en çok gol 90+ dakikalarda geldi. Kulüpler 90+ dakikalarda 33 kez ağları buldu. Dakika bazında 45+ dakikalarda 18 gol atılırken, 22. dakikada da 10 gol kaydedildi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Paul Onuachu: "Bir futbolcunun yaşayabileceği en güzel şey kupa kazanmak"Paul Onuachu: "Bir futbolcunun yaşayabileceği en güzel şey kupa kazanmak"
Asensio'ya İspanya'dan dev teklif! İşte teklif edilen bonservisAsensio'ya İspanya'dan dev teklif! İşte teklif edilen bonservis
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

Samsunspor'dan olay yaratan Musaba hamlesi! "İlişkisini fiilen kesmiştir"

Samsunspor'dan olay yaratan Musaba hamlesi! "İlişkisini fiilen kesmiştir"

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.