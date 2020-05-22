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Yunan futbolcu Kostas Mitroglou Benfica'ya geri dönüyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.05.2020 23:13 | Son Güncelleme

Bonservisi Fransız kulübü Marsilya'da bulunan Yunan forvet Kostas Mitroglou'nun Portekiz ekibi Benfica'ya geri döneceği ileri sürüldü.

Yunan futbolcu Kostas Mitroglou Benfica'ya geri dönüyor

Portekiz gazetesi A BOLA'da yer alan haberde, Benfica'nın Brezilyalı oyuncusu Carlos Vinicius'un bu yaz takımdan ayrılması durumunda Kostas Mitroglou'nun transfer edilebileceği belirtildi.

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BENFICA'DA 60 MAÇTA 36 GOL ATMIŞTI

2015-16'da kiralık, 2016-17'de ise bonservisiyle gittiği Benfica'da toplam 60 maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu, 36 gol atmayı başarmıştı.

SON OLARAK KİRALIK OLARAK PSV'DE OYNAMIŞTI

2018-19 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray forması giyen ve beklentileri karşılayamayan Kostas Mitroglou, sonrasında yine kiralık olarak gittiği PSV Eindhoven formasıyla da iyi bir görüntü sergileyememişti.

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