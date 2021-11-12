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Yunan ve Bulgar turistler kışlık alışverişi için Edirne'deki sosyete pazarını tercih ediyor

12.11.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Barış Atkoşan: - "Özellikle Bulgar turistlerin pazara ilgisi yoğun. Esnafımız da misafirlerimiz de pazarımızdan son derece memnun. 350 pazarcımız burada ürünlerini satıyor. Gelen turistler daha çok tekstil ürünü alıyor"

EDİRNE (AA) - Edirne'de gıdadan tekstile birçok ürünün bulunduğu Ulus Pazarı, Bulgar ve Yunan turistlerin tercihleri arasında yer alıyor.

Edirne'ye sıkça gelen Yunan ve Bulgar turistler, alışveriş için kent merkezindeki "sosyete pazarı" olarak nitelendirilen Ulus Pazarı'nda alışveriş yapıyor.

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Bülent Reisoğlu, AA muhabirine, pazarda son haftalarda yoğunluk oluştuğunu söyledi.

Sosyete pazarının Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turistlerin uğrak yeri olduğunu anlatan Reisoğlu, "Pazar uluslararası özellik taşıyor. Bu dönemde vatandaşlarımızın yanı sıra turistler de kışlık alışverişini buradan yapıyor." dedi.

UPEK Yönetim Kurulu Üyesi Barış Atkoşan da salgın kısıtlamalarının ardından pazardan alışverişin arttığını dile getirdi.

Pazarda sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerine yönelik uyarılar yaptıklarını belirten Atkoşan, "Özellikle Bulgar turistlerin pazara ilgisi yoğun. Ayrıca okulların açılmasıyla üniversite öğrencileri de alışverişe geliyor. Esnafımız da misafirlerimiz de pazarımızdan son derece memnun. 350 pazarcımız burada ürünlerini satıyor. Gelen turistler daha çok tekstil ürünü alıyor." diye konuştu.

- "Ürünler kaliteli ve fiyatı uygun"

Yunanistan'ın Gümülcine kentinden alışveriş için Edirne'ye gelen Emre Hacı Şerif, mont, kazak, pantolon aldığını, ürünlerin uygun fiyatlı ve kaliteli olduğunu dile getirdi.

Bulgaristan'dan gelen Meryem Yalçıntepe ise pazarda sık sık alışveriş yaptığını, ürünlerden memnun olduğunu ifade etti.

Pazarcı Murat Kılıç da 18 yıldır pazarda züccaciye ürünü sattığını, turistlerin ilgisinden mutlu olduklarını belirtti.

Pazarcı İsa Güven ise Bulgar turistlerin en çok tekstil ürünü aldığını kaydetti.

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