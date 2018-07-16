SPOR

Yunanistan 27 - 1 Türkiye (33. Avrupa Sutopu Şampiyonası)

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 16.07.2018 21:58 | Son Güncelleme

33. Avrupa Sutopu Şampiyonası'nın erkekler kategorisinde Türkiye, Yunanistan'a 27-1 kaybetti.

Yunanistan 27 - 1 Türkiye (33. Avrupa Sutopu Şampiyonası)

İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen ve Türkiye'nin erkek ile kadın milli takımlarının yer aldığı organizasyonda üçüncü gün müsabakaları oynandı.

Erkeklerde C Grubu'nda ilk maçına çıkan Türkiye, Yunanistan'a 27-1 yenildi. Milli sporcular, grubun ikinci maçında, 18 Temmuz Çarşamba günü Hırvatistan ile karşılaşacak.

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33. Avrupa Sutopu Şampiyonası Yunanistan - Türkiye

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Bizimkiler boğuldular sanırım
Bizimkiler yüzme bilmiyor muydu ?
Yuh la bir gol mu attilar .utanin
bence 18 temmuz çarşamba günü Hırvatistanla karşılaşmasinlar
boğuldunuz mu abi naptınız
Ver mehteri
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