Yunanistan 27 - 1 Türkiye (33. Avrupa Sutopu Şampiyonası)

İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen ve Türkiye'nin erkek ile kadın milli takımlarının yer aldığı organizasyonda üçüncü gün müsabakaları oynandı.
Erkeklerde C Grubu'nda ilk maçına çıkan Türkiye, Yunanistan'a 27-1 yenildi. Milli sporcular, grubun ikinci maçında, 18 Temmuz Çarşamba günü Hırvatistan ile karşılaşacak.
Galatasaray Serdar Gürler ile 1 yıllığına anlaştı
Fenerbahçe'de altyapının başına sürpriz isim
Ferdi Kadıoğlu resmen Fenerbahçe'de (Ferdi Kadıoğlu kimdir?)
Fatih Terim hakkında 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor
Metin Albayrak: Yasin Öztekin'in Beşiktaş'a transferini değerlendirilebilir!
Ve Aykut Kocaman ortaya çıktı!
Avrupa'da art arda transferler açıklanıyor!
Şenol Güneş'ten olay açıklama: Haddini bildiririm
''Türkiye'ye sadece para için gelirim''
Okuyucu Yorumları 6 yorum