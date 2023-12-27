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Yunanistan'a iniş yapan Fatih Terim'den ilk mesaj! ''Yıllardır şampiyon olamıyorlar, nereye gidersem gideyim, kazanmak için giderim!''

27.12.2023 13:32 | Son Güncelleme:
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Yunanistan takımlarından Panathinaikos ile anlaşan Teknik Direktör Fatih Terim, resmi sözleşmeye imza atmak için Atina'ya iniş yaptı. Uçaktan indikten sonra Yunanca mesaj veren Terim, şampiyonluk için iddialı konuştu.

Yunanistan'a iniş yapan Fatih Terim'den ilk mesaj! ''Yıllardır şampiyon olamıyorlar, nereye gidersem gideyim, kazanmak için giderim!''

Yunan ekibi Panathinaikos, Teknik Direktör Fatih Terim ile anlaşma sağladı. Terim, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden kalkan özel uçakla Yunanistan’ın başkenti Atina’ya iniş yaptı.

FATİH TERİM'DEN YUNANCA MESAJ

Fatih Terim'in ilk sözleri "Kalimera Panathinaikos." oldu. Şampiyonluk için iddialı konuşan Terim, "Düşünmeye gerek duymadım, hemen kabul ettim. Panathinaikos olarak şampiyonluğu istiyoruz!" ifadelerini kullandı.

"PANATHİNAİKOS YILLARDIR ŞAMPİYON OLAMIYOR"

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Fatih Terim: "Bildiğim kadarıyla Panathinaikos yıllardır şampiyon olamıyor. Nereye gidersem gideyim kazanmak için giderim ve imzalarımı sadece kağıt üzerine atmam, kalbimden gelir. Bu tavrımı Yunanistan Ligi'nde de sürdüreceğime inanıyorum."

"PANATHİNAİKOS OLARAK LİG ŞAMPİYONLUĞUNU İSTİYORUZ"

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Fatih Terim: "Dört takım arasında bir rekabet var, rakiplerimiz hem kaliteli hem de güçlü, onlara saygı duyuyorum. Panathinaikos olarak lig şampiyonluğunu istiyoruz, Avrupa'da başarı istiyoruz, bu yüzden hedefler çok açık. Başkanla bu konuda görüşme yaptık."

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"SAYIN ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU ALDIM"

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Fatih Terim: "Ben denizin karşı yakasından geliyorum. Panathinaikos'a geldiğim için Sayın Erdoğan'dan tebrik telefonu aldım. Türkiye Milli Takımı'na hizmet ettim. Biz aynı denizi paylaşan iki ülkeyiz ve burada olmaktan mutluyum. Eşim de gelecek ve yeni hayatımıza başlayacağız."

"YUNAN LİGİ'Nİ TAKİP EDİYORUM"

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Fatih Terim: "Elbette Yunan Ligi'ni takip ediyorum. Panathinaikos, Olympiakos ve AEK'yı biliyorum. Tüm takımları tanıyorum ama tüm kontrol bende değil, bu yüzden en kısa zamanda takımla tanışıp eksiklerimizi görmek ve bunun üzerinde çalışmak istiyorum."

"ÇOK KALİTELİ OYUNCULAR VAR"

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"Başlangıçta başkanla altı aydan bahsetmiştik ama sonunda 1.5 yıla karar verdik çünkü bir hedefimiz var ve bunu başarmak istiyoruz. Geçen yıl Panathinaikos sonuna kadar savaştı ve bu yıl da takımla birlikte mümkün olduğunca çok savaşmamızı istiyorum. Çok kaliteli bazı oyuncular gördüm. Herkesten en iyi verimi almaya çalışacağız."

AKŞAM SAATLERİNDE İLK ANTRENMANINA ÇIKACAK

Terim, akşam saatlerinde yeni takımı Panathinaikos ile ilk antrenmanına çıkacak. Fatih Terim’in ekibinde Necati Ateş, Mert Çetin ve Tuğberk Tanrıvermiş yer alacak.

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