Yunanistan'a iniş yapan Fatih Terim'den ilk mesaj! ''Yıllardır şampiyon olamıyorlar, nereye gidersem gideyim, kazanmak için giderim!''

Yunan ekibi Panathinaikos, Teknik Direktör Fatih Terim ile anlaşma sağladı. Terim, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden kalkan özel uçakla Yunanistan’ın başkenti Atina’ya iniş yaptı.
Fatih Terim'in ilk sözleri "Kalimera Panathinaikos." oldu. Şampiyonluk için iddialı konuşan Terim, "Düşünmeye gerek duymadım, hemen kabul ettim. Panathinaikos olarak şampiyonluğu istiyoruz!" ifadelerini kullandı.
Fatih Terim: "Bildiğim kadarıyla Panathinaikos yıllardır şampiyon olamıyor. Nereye gidersem gideyim kazanmak için giderim ve imzalarımı sadece kağıt üzerine atmam, kalbimden gelir. Bu tavrımı Yunanistan Ligi'nde de sürdüreceğime inanıyorum."
Fatih Terim: "Dört takım arasında bir rekabet var, rakiplerimiz hem kaliteli hem de güçlü, onlara saygı duyuyorum. Panathinaikos olarak lig şampiyonluğunu istiyoruz, Avrupa'da başarı istiyoruz, bu yüzden hedefler çok açık. Başkanla bu konuda görüşme yaptık."
Fatih Terim: "Ben denizin karşı yakasından geliyorum. Panathinaikos'a geldiğim için Sayın Erdoğan'dan tebrik telefonu aldım. Türkiye Milli Takımı'na hizmet ettim. Biz aynı denizi paylaşan iki ülkeyiz ve burada olmaktan mutluyum. Eşim de gelecek ve yeni hayatımıza başlayacağız."
Fatih Terim: "Elbette Yunan Ligi'ni takip ediyorum. Panathinaikos, Olympiakos ve AEK'yı biliyorum. Tüm takımları tanıyorum ama tüm kontrol bende değil, bu yüzden en kısa zamanda takımla tanışıp eksiklerimizi görmek ve bunun üzerinde çalışmak istiyorum."
"Başlangıçta başkanla altı aydan bahsetmiştik ama sonunda 1.5 yıla karar verdik çünkü bir hedefimiz var ve bunu başarmak istiyoruz. Geçen yıl Panathinaikos sonuna kadar savaştı ve bu yıl da takımla birlikte mümkün olduğunca çok savaşmamızı istiyorum. Çok kaliteli bazı oyuncular gördüm. Herkesten en iyi verimi almaya çalışacağız."
Terim, akşam saatlerinde yeni takımı Panathinaikos ile ilk antrenmanına çıkacak. Fatih Terim’in ekibinde Necati Ateş, Mert Çetin ve Tuğberk Tanrıvermiş yer alacak.