Yunanistan basını Fatih Terim'in saha kenarındaki bu hareketini konuşuyor! Şaka olduğunu ilk başta anlamadılar...

Panathinaikos ile yoluna emin adımlarla ilerleyen Fatih Terim'in gol sonrası yaptığı hareket Yunanistan basınında geniş yer buldu.

ATILAN GOL SONRASI...

Dakikalar 50'yi gösterdiğinde Panathinaikos'ta Aitor'un attığı gol sonrası Fatih Terim sevinçten şaka yollu yanındakileri hırpaladı. Galatasaray döneminde de şaka yollu bu sevinci yapan Fatih Terim'in hareketleri Yunanistan'da gündem oldu.

ŞAKA OLDUĞUNU ANLAMADILAR

Bu sevinci ilk kez gören Yunanistan basını, Fatih Terim'in saha kenarında ciddi olduğunu sandı. O anlardan hemen sonra Fatih Terim'in güldüğünü gösteren kameralar gerçeği gözler önüne serdi ve kısa süreli eğlenceli bir an yaşandı.





