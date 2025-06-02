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Yunanistan'da büyük kriz: Panathinaikos - Olympiakos maçına devlet el koydu, maç oynanmayacak! Ergin Ataman: Kimse Türkiye'ye küfür edemez!

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, son oynanan ve Olympiakos'un kazandığı maç sonrası sert açıklamalarda bulunmuş, 'Hiç kimse Türkiye'ye küfür edemez' ifadelerini kullanmıştı. Olympiakos'un sahibi Angelopoulos ise maç sonu açıklamasında Ataman'ın tutuklanması gerektiğini savunmuştu. Tüm bu yaşanan olaylar nedeniyle 3. maç, güvenlik gerekçesiyle devlet kararıyla ertelendi. İşte detaylar...

Yunanistan'da büyük kriz: Panathinaikos - Olympiakos maçına devlet el koydu, maç oynanmayacak! Ergin Ataman: Kimse Türkiye'ye küfür edemez!
Berker İşleyen

Yunanistan Ligi play-off yarı final ikinci maçında Ergin Ataman'ın yönettiği Panathinaikos, Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı Olympiakos, 91-83 kazanırken seride durum 1-1'e gelmiş oldu.

Tansiyonun hayli yüksek olduğu mücadelede Olympiakos başantrenörü Ergin Ataman oyundan atıldı.

TÜRKİYE'YE KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT

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Ergin Ataman, Olimpiakos taraftarlarının Türkiye'ye dair küfürlü tezahüratlarına dair ateş püskürdü. Tecrübeli başantrenör, Olimpiakos derbisinde hakemlerle ve taraftarlarla tartıştı. Bunun ardından Olympiakos taraftarlarının Türkiye'ye dair küfürlü tezahüratı sonrası Ataman, ikinci teknik faulden oyundan atıldı.

"HİÇ KİMSE TÜRKİYE'YE KÜFÜR EDEMEZ"

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Ergin Ataman şu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Hiç kimse benim ülkeme küfür edemez.. Hiç kimse diyemez! Bana diyebilirler, Panathinaikos'a diyebilirler ama hiç kimse Türkiye'ye küfür edemez.. İkinci teknik faulü bu yüzden aldım"

"ATAMAN'IN TUTUKLANMASI LAZIM"

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Olympiakos BC'nin sahibi Panagiotis Angelopoulos ise olaylarla ilgili şunları söyledi; 'Ergin Ataman, Olympiakos taraftarına ‘p.ç’ dedi. Kimse Olympiakos taraftarına ‘p.ç’ diyemez. Ataman’ın tutuklanması lazım, yabancı bir ülkede çalışıyor. Kulüp olarak şiddeti körüklüyorlar, bu final serisi nasıl sona erecek bilmiyorum. Hem Ataman’ın hem de Giannakopoulos’un yaptıkları kabul edilemez.'

DEVLET KARARIYLA ERTELENDİ MAÇ ERTELENDİ

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Yunanistan Basketbol Ligi final serisinde Panathinaikos-Olympiakos arasındaki 3. maç, çıkan olaylar sebebiyle güvenlik gerekçesiyle devlet kararıyla ertelendi.

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Panathinaikos Yunanistan Ergin Ataman son dakika olympiakos
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