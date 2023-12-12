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  4. Yunanistan'da Futbol Federasyonu Başkanı Marinakis görevinden istifa etti

Yunanistan'da Futbol Federasyonu Başkanı Marinakis görevinden istifa etti

12.12.2023 20:57 | Son Güncelleme:
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Yunanistan'da 7 Aralık akşamı Olimpiakos-Panathinaikos voleybol maçı sırasında çıkan olayların futbol taraftarları arasındaki holiganizmin bir sonucu olduğu değerlendirmesinin ardından Yunanistan 1. Futbol Ligi (Süper Lig) Federasyonu Başkanı Vangelis Marinakis görevinden istifa etti.

Yunanistan'da Futbol Federasyonu Başkanı Marinakis görevinden istifa etti

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, ülkedeki büyük spor kulüplerinden Panathinaikos, AEK, PASOK ve Aris'in istifasını istediği Marinakis, Süper Lig Federasyon Başkanlığını sürdürmeyeceğini duyurdu.

Marinakis, futbolda yaşanan şiddet olaylarının engellenememesi nedeniyle kamuoyunda sık sık eleştirilere maruz kaldı.

Öte yandan, 7 Aralık'taki olaylı voleybol maçında 18 yaşında bir Olimpiakos taraftarının attığı işaret fişeği ile yaralanan ve durumu ağır olan 31 yaşındaki polis memurunun bacağına, tedavi gördüğü hastanede müdahale edildi. Polisin, işaret fişeğinin isabet ettiği bacağı tıbbi müdahaleyle kesilmek zorunda kaldı.

Olayın ardından, hükümet, Yunanistan 1. Futbol Ligi (Süper Lig) maçlarının 12 Şubat 2024'e kadar seyircisiz oynanmasına karar vermişti.

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