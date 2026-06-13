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Yunanistan'da olaylı final! Yumruklar havada uçuştu, Ergin Ataman isyan etti

Yunanistan Basketbol Ligi final serisinde şampiyonluğu Olympiakos'a kaptıran Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman, maç sonu yaşanan skandal saldırı sonrası adeta çıldırdı!

Yunanistan'da olaylı final! Yumruklar havada uçuştu, Ergin Ataman isyan etti
Emre Şen

Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisi beşinci ve son maçında nefesleri kesen bir mücadele yaşandı. Şampiyonu belirleyen kritik derbide, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, deplasmanda ezeli rakibi Olympiakos'a 89-85 mağlup oldu. Bu sonuçla Olympiakos şampiyonluğunu ilan ederken, parke üzerindeki basketbol şöleninden çok maçın ardından yaşanan benzeri görülmemiş skandal olaylar geceye damga vurdu.

ERGİN ATAMAN'DAN ÖFKE DOLU SÖZLER

Yunanistan da olaylı final! Yumruklar havada uçuştu, Ergin Ataman isyan etti 1

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaşanan güvenlik zafiyetine ateş püskürdü. Tecrübeli çalıştırıcı, Olympiakos oyuncusu Tyrique Jones'un maçın ardından takımın soyunma odasına girerek Kendrick Nunn'a fiziksel saldırıda bulunduğunu açıkladı.

Öfkesine hakim olamayan Ataman, skandal olayı şu sert sözlerle dile getirdi:

"Yunanistan Ligi'nde neler oluyor? Biz yenilgiyi kabul ettik ama Tyrique Jones soyunma odamıza geldi ve Kendrick Nunn'a vurdu! Nunn şu an yaralandı, bu s..tiğimin Jones'u bunu nasıl yapabiliyor? Böyle bir şey nasıl olabilir?"

SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜLERİ SIZDI

Yunanistan da olaylı final! Yumruklar havada uçuştu, Ergin Ataman isyan etti 2

Ergin Ataman'ın Avrupa basketbol gündemine bomba gibi düşen bu açıklamalarının ardından sular durulmadı. Tyrique Jones'un, Panathinaikos'un yıldız oyuncusu Kendrick Nunn'a saldırdığı o şok edici anların görüntüleri kısa süre içinde sosyal medyaya sızdı. Görüntüler büyük bir infial yaratırken, organizasyonun güvenliği ve bu olaya verilecek olası cezalar şimdiden tartışılmaya başlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Panathinaikos kavga Ergin Ataman olympiakos
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