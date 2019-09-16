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Yunanistan'da skandal! Türk bayrağına izin verilmedi, kadın sporculara tükürüldü

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 16.09.2019 16:28 | Son Güncelleme

Avrupa Hentbol Federasyonu Kupası 1. turda Muratpaşa Belediyespor'un Yunanistan takımı PAOK ile oynadığı iki maçta bayrak krizi yaşandı. Türk bayrağının salona asılmasına izin verilmeyen maçta, fanatik Yunan taraftarları kadın sporculara tükürüp, sahaya yağ fırlattı.

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, dün Selanik'te Yunanistan takımı PAOK ile karşı karşıya geldi. Oynanan maçta yaşanan bayrak krizi, sahadaki mücadelenin önüne geçti. İlk maç öncesi yapılan teknik toplantıda Yunan takımı temsilcileri taraftarı tahrik etmeme adına yönetmelikteki kural gereği salona iki ülke bayrağının asılmaması kararı aldı.

Maç başlama saatinde Muratpaşa Belediyespor yöneticileri salonda sadece Yunanistan bayrağının asılı olduğunu fark etti. Türk bayrağının asılması gerektiğini saha gözlemcisine ileten yöneticiler, olumsuz yanıt aldı. Yunan takımı temsilcileri de maçın oynanacağı salona Türk bayrağının asılmasına izin vermedi.

(Görüntülü) Yunanistan'daki maçta Türk bayrağına izin verilmedi, kadın sporculara tükürüldü(Görüntülü) Yunanistan'daki maçta Türk bayrağına izin verilmedi, kadın sporculara tükürüldü

Bunun üzerine Muratpaşa Belediyespor yöneticileri, yönetmeliğe göre iki ülke bayrağının asılı olması gerektiğini, bu yapılmayacaksa sadece EHF bayrağının yer alması gerektiğini saha gözlemcisine iletti. Gözlemci de Türk yöneticilere salonda yaşananlar hakkında rapor tutacağını ifade etti. Muratpaşa'nın oyuncuları maça, üzerinde ay-yıldız bulunan takım formasıyla çıktı.

TÜKÜRÜP YAĞ DÖKTÜLER
Gergin ortamda geçen maçta PAOK taraftarı, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol takımı sporcularına tükürüp, sporcuların kayıp düşmesi için sahaya kaygan madde fırlattı. İki takım arasında 13 Eylül'de oynanan ilk maçın ardından dün oynanan rövanş maçında da salona Türk bayrağı asılmasına izin verilmedi. Muratpaşa Belediyespor yöneticileri bunun üzerine ilgililere itirazlarını ileterek sahada yerini aldı. Polisin ilk maça göre daha yoğun önlem aldığı rövanş maçında, Muratpaşa, rakibiyle berabere kalarak şampiyonadan elendi.

"HERHANGİ BİR GÜVENLİK ÖNLEMİ YOKTU"
Karşılaşmada tribünde olan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "taraftarın tahrik olacağı" gerekçesiyle Türk bayrağının karşılaşmanın oynandığı salona asılmadığını söyledi. Bunun üzerine Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımının üzerinde ay-yıldız olan blok kırmızı formayla sahaya çıktığını belirten Başkan Uysal, “Cuma günkü ilk maçta A.C. PAOK taraftarı, yaklaşık 300 holigan sahanın hemen bitişiğinde taciz, hakaret, tehdit dolu saldırılarını maç boyunca sürdürdüler. Bunları karşı herhangi bir güvenlik önlemi de yoktu. Çocuklarımız ağır baskı ve tehdit altında maç oynadılar ve yedi sayı farkla yenildiler. Salonda yaşananlar üzerine EHF’ye, maçın gözlemcisine ve ayrıca karşılaşmanın oynandığı Veria polis müdürlüğüne durumu anlatan ve oyuncularımıza yönelik saldırı ve tehdidin önlenmesi talebinde bulunan kapsamlı dilekçeler yazdık. Bunun sonucunda ikinci maçta PAOK taraftarları sahadan 4 metre kadar geriye uzaklaştırıldı ve araya güvenlik koridoru oluşturuldu" dedi.

Bu önlemler sonucunda rövanş karşılaşmasının çok daha dengeli geçtiğini belirten Başkan Uysal, “Maç berabere bitti ancak ilk maçtaki yedi sayıyı telefi edemedik. Üzgünüz. Dört yıldır devam eden programınız çerçevesinde, yaşları 19-23 bandında genç ve yerli bir takımımız var. Bu yıl zaten bizim için tecrübe yılıydı. Önümüzdeki yıl ve bir sonraki yıl çok daha iyi olacağız ve Türkiyemizde amatör sporların yerli sporcularla en güzel şekilde yapılabildiğini ve uluslararası başarı elde edilebildiğini göstereceğiz. Hedefimiz budur” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Muratpaşa Belediyespor paok Avrupa Hentbol Federasyonu Kupası

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