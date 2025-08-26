SPOR

Yunanistan'da yaşayan Fanatik Samsunspor taraftarı Kalyopi Hanım ve ailesinin mübadelenin 100.yılında yaptıkları tören duygusal anlara sahne oldu...

Yunanistan'da yaşayan fanatik Samsunsporlu Kalyopi Hanım ve ailesi Samsunspor-Panathinaikos karşılaşması için Samsun'a gelirken, mübadelenin 100.yılında yaptıkları tören duygusal anlara sahne oldu.

Burak Kavuncu

Ülkemizi bu sene Avrupa'da temsil edecek takımlardan Samsunpor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan ekibi Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak. Rövanş maçı öncesi Samsunspor tarafartarları büyük bir şölen hazırlarken, Yunanistan'da yaşayan Fanatik Samsunspor taraftarı Kalyopi hanım da maç için Samsun'a geliyor. İşte detaylar...

MÜBADELE TÖRENİ

Samsunspor-Panathinaikos karşılaşması için Samsun'a gelecek olan Kalyopi Hanım ve ailesinin mübadelenin 100.yılında yaptıkları tören duygusal anlara sahne oldu. Yunanistan'da yaşayan fanatik Samsunsporlu Kalyopi Hanım Samsun'daki köyünü ziyaret ettikten sonra Panathinaikos maçını stadyumda takip edecek.

