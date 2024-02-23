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  4. Yunanistan Fatih Terim'e hayran! Yakaladığı puan ortalaması Yunan futbolseverleri bile hayrete düşürdü... 'Bunu nasıl başardı?'

Yunanistan Fatih Terim'e hayran! Yakaladığı puan ortalaması Yunan futbolseverleri bile hayrete düşürdü... 'Bunu nasıl başardı?'

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.02.2024 12:21 | Son Güncelleme:
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Panathinaikos'un tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim, takımını Yunanistan Kupası'nda finale çıkarmayı başarırken yakaladığı puan ortalamasıyla ülkenin en çok konuşulan isimleri arasına girmeyi başardı. İşte detaylar...

Kariyerine Yunanistan ekibi Panathinaikos'ta devam eden Fatih Terim gerek topladığı puanlar gerekse takımına oynattığı oyunla ligin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelirken, kupada da finale çıkmayı başardı.

PAOK'U PENALTILARLA ELEDİ

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Deneyimli çalıştırıcı, Panathinaikos'u Yunanistan Kupası'nda finale çıkarırken, ligde de şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor. 'Ben bitti demeden bitmez' mottosunu sürdüren Fatih Terim ve öğrencileri; son 16 turunda ezeli rakibi Olympiakos'u penaltılarla, çeyrek finalde Atromitos'u 90+5'te eledi. Yine güçlü ekiplerden PAOK'u 120+9'da avlayıp maçı uzatmaya götüren Pana, seri penaltılar sonunda 6-5 üstün gelip final biletini cebine koydu.

PUAN ORTALAMASI 2.13

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Ivan Jovanovic'in yerine göreve gelen Fatih Terim, Yunanistan Süper Ligi'nin teknik direktör değişikliği sonrası en çok fayda sağlayan hocası oldu. 26 Aralık'ta koltuğa oturan İmparator, 8 haftada 5 galibiyet-2 beraberlikle maç başı 2.13 puan ortalaması yakaladı. Zirve yolunda tek yenilgisini PAOK'tan alan Panathinaikos, en yakın takipçisi Olympiakos'u da mağlup etti.

'BUNU NASIL BAŞARDI'

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Usta teknik adam geldiği günden bu yana söz konusu süreçte ligin en az gol yiyen (7) ve en çok puan toplayan (17) ikinci ekibi oldu. Terim'li Pana ayrıca en çok gol atan dördüncü takım (16) unvanıyla Komşu'da adından söz ettirirken Yunan futbolseverler Terim için 'Bunu nasıl başardı' yorumunda bulundu.

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