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Yunanistan'ı karıştıran gelişme: PAOK ve Xanthi küme düşürülsün

FUTBOL HABERLERİ  | 28.01.2020 08:59 | Son Güncelleme

Olympiakos, PAOK'un sahibi olan Ivan Savvides'in yeğeni Ioannis Kalpazidis'e ait RFA şirketi üzerinden PAOK'a 1.7 milyon Euro aktardığını belirtip vergi kaçırma iddiasıyla dava açtı. Dava sonrasında hükümet tarafından Yunanistan Profesyonel Spor Komitesi, 3'e karşı 2 oyla, PAOK ve Xanthi'nin küme düşmelerini talep etti.

Yunanistan'ı karıştıran gelişme: PAOK ve Xanthi küme düşürülsün

Yunanistan Profesyonel Spor Komitesi, Xanthi ve PAOK'un ligden ihracı konusunda görüş birliğine varırken, dosya şimdi Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Olympiakos Kulübü, Xanthi'nin tüm tesislerini satın alan şirketin PAOK'un sahibi Savvides'in yeğeni olduğunu ortaya çıkardı. Önceki yıllarda PAOK'un mali kriz nedeniyle transfer harcamalarını bu şirket üzerinden vergi kaçırarak yaptığı iddiaları sonrası Spor Komitesi, Savvides'in kuzeninden şirkete ait gerekli belgeleri talep etti. Tüm incelemeler sonrasında PAOK ve Xanthi'nin küme düşürülmesi yönünde karar çıktı.

OLYMPIAKOS'UN AÇIKLAMASI

PAOK'un sahibi bay Savvides, "Şampiyonluğu para karşılığında satın alabileceğine inanıyor. Xanthi kulübüne şirket üzerinden yapılan transfer harcamalardaki usulsüzlükten dolayı devletin yetkili makamlarını göreve davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

PAOK'TAN NET YANIT

PAOK kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada ise "Kulübümüz hakkındaki bu iddiaların kanıtlanması halinde tüm spor branşlarında takımlarımızı ligden çekeceğiz" denildi.

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paok xanthi Ivan Savvides RFA Ioannis Kalpazidis Yunanistan Profesyonel Spor Komitesi Olympiakos

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