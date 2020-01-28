Yunanistan'ı karıştıran gelişme: PAOK ve Xanthi küme düşürülsün

Yunanistan Profesyonel Spor Komitesi, Xanthi ve PAOK'un ligden ihracı konusunda görüş birliğine varırken, dosya şimdi Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Olympiakos Kulübü, Xanthi'nin tüm tesislerini satın alan şirketin PAOK'un sahibi Savvides'in yeğeni olduğunu ortaya çıkardı. Önceki yıllarda PAOK'un mali kriz nedeniyle transfer harcamalarını bu şirket üzerinden vergi kaçırarak yaptığı iddiaları sonrası Spor Komitesi, Savvides'in kuzeninden şirkete ait gerekli belgeleri talep etti. Tüm incelemeler sonrasında PAOK ve Xanthi'nin küme düşürülmesi yönünde karar çıktı.
PAOK'un sahibi bay Savvides, "Şampiyonluğu para karşılığında satın alabileceğine inanıyor. Xanthi kulübüne şirket üzerinden yapılan transfer harcamalardaki usulsüzlükten dolayı devletin yetkili makamlarını göreve davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
PAOK kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada ise "Kulübümüz hakkındaki bu iddiaların kanıtlanması halinde tüm spor branşlarında takımlarımızı ligden çekeceğiz" denildi.
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