Yunanistan Ligi'nin sonuncusu, Fatih Terim'e kabusu yaşattı! Şampiyonluk yarışında ağır yara aldılar...

Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nin 24. haftasında Kifisia ile 1-1 berabere kaldı. Alınan beraberliğin ardından Süper Lig Şampiyonluk Turu öncesi tüm keyifler kaçtı.

GOL OFSAYTA TAKILDI MAÇIN KADERİ DEĞİŞTİ

Panathianikos'un 59. dakikada Palacios'un bulduğu gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Kifisia, Ivan Milicevic'in 68. dakikada bulduğu golle maçta eşitliği yakaladı ve karşılaşma da 1-1 sona erdi.

LİDERLİKTEN KOPTULAR

Bu sonuçla Panathinaikos, puanını 52'e çıkarırken Kifisia ise 17 puanla son sırada kalmaya devam etti. Fatih Terim'in bu beraberliği Yunan basınında büyük eleştiri aldı. Panathinaikos ligde son 2 haftaya girilirken 3. sıraya yer alıyor. Süper Lig Şampiyonluk Turu öncesi alınan bu beraberlik keyifleri bir hayli kaçırdı.

ŞAMPİYONLUK TURU NASIL YAPILIYOR?

14 takımlı Yunanistan Süper Ligi'nde normal sezonu ilk 6 sırada tamamlayan takımlar, Şampiyonluk Turu oynama hakkı kazanıyor. 6 ekibin yer aldığı şampiyonluk turunda ise oynanacak 10 maçın sonunda normal sezon puanıyla birlikte en çok puanı toplayan ekip şampiyonluğunu ilan ediyor.





