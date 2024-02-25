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Yunanistan Ligi'nin sonuncusu, Fatih Terim'e kabusu yaşattı! Şampiyonluk yarışında ağır yara aldılar...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.02.2024 23:31
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Yunanistan Süper Ligi'nde teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, konuk ettiği Kifisia ile 1-1 berabere kaldı. Ligde sonuncu konumda bulunan takıma kendi evlerinde puan kaybetmeleri Yunan basınında büyük yankı uyandırdı.

Yunanistan Ligi'nin sonuncusu, Fatih Terim'e kabusu yaşattı! Şampiyonluk yarışında ağır yara aldılar...

Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nin 24. haftasında Kifisia ile 1-1 berabere kaldı. Alınan beraberliğin ardından Süper Lig Şampiyonluk Turu öncesi tüm keyifler kaçtı.

GOL OFSAYTA TAKILDI MAÇIN KADERİ DEĞİŞTİ

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Panathianikos'un 59. dakikada Palacios'un bulduğu gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Kifisia, Ivan Milicevic'in 68. dakikada bulduğu golle maçta eşitliği yakaladı ve karşılaşma da 1-1 sona erdi.

LİDERLİKTEN KOPTULAR

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Bu sonuçla Panathinaikos, puanını 52'e çıkarırken Kifisia ise 17 puanla son sırada kalmaya devam etti. Fatih Terim'in bu beraberliği Yunan basınında büyük eleştiri aldı. Panathinaikos ligde son 2 haftaya girilirken 3. sıraya yer alıyor. Süper Lig Şampiyonluk Turu öncesi alınan bu beraberlik keyifleri bir hayli kaçırdı.

ŞAMPİYONLUK TURU NASIL YAPILIYOR?

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14 takımlı Yunanistan Süper Ligi'nde normal sezonu ilk 6 sırada tamamlayan takımlar, Şampiyonluk Turu oynama hakkı kazanıyor. 6 ekibin yer aldığı şampiyonluk turunda ise oynanacak 10 maçın sonunda normal sezon puanıyla birlikte en çok puanı toplayan ekip şampiyonluğunu ilan ediyor.

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