Yunanistan Milli Takımı Michael Skibbe'nin görevine son verdi

Yunanistan Milli Takımı'nda Alman teknik direktör Michael Skibbe ile yollar ayrıldı.
Yunanistan Futbol Federasyonu Başkanı Vangelis Grammenos, ülke basınına yaptığı açıklamada, 53 yaşındaki Skibbe'nin görevine son verildiğini duyurdu.
Grammenos, teknik direktörlük görevini Angelos Anastassiadis'in devralacağını açıkladı.
2018 FIFA Dünya Kupası'na katılamayan Skibbe yönetimindeki Yunanistan Milli Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'ta çıktığı 4 maçta topladığı 6 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Bir dönem Türkiye'de Galatasaray, Eskişehirspor ve Kardemir Karabükspor'u da çalıştıran Skibbe, 2015'te Yunanistan Milli Takımı'nın başına geçmişti.
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