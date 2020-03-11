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  4. Yunanistan sığınmacılara attığı gaz bombalarıyla bölgeyi savaş alanına çevirdi

Yunanistan sığınmacılara attığı gaz bombalarıyla bölgeyi savaş alanına çevirdi

EDİRNE HABERLERİ  | 11.03.2020 19:52 | Son Güncelleme

Gözüne plastik mermi gelen bir sığınmacı yaralandı

EDİRNE (AA) - Yunanistan sığınmacılara yönelik sert müdahalelerinde hız kesmiyor.

Binlerce sığınmacı Avrupa'ya geçmek için Yunanistan sınır kapısı önünde bekliyor.

Yunan sınır güçleri sınır bölgesinde bekleyen sığınmacılara orantısız güç kullanmaya devam ediyor.

- Bir sığınmacı gözünü kaybetti

Yunan sınır birlikleri seri halde attıkları gaz bombaları nedeniyle ortalığı savaş alanına çevirdi. Gaz bombalarının dumanıyla göz gözü görmediği alanda acı çeken onlarca sığınmacı çocuk ailelerinin feryatları içinde sahra hastanelerine getirildi.

Yunan sınır güçlerinin hedef gözeterek attıkları bir plastik mermi sığınmacıların birinin gözüne isabet etti.

Kanlar içinde sahra hastanesine getirilen sığınmacı ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Doktorlar sığınmacının gözünü kaybettiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
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