Yunanistan sınırında 5 kaçak göçmen yaralı halde bulundu

Pakistanlı kaçak göçmenler, Yunanistan'a sınır Meriç ilçesine bağlı Alibeyköy'den, gece yarısı 112 Acil'i arayarak, yaralı olduklarını bildirip, yardım istedi. Hemen bölgeye giden jandarma ve sağlık ekipleri, av tüfeğiyle vurulmuş 5 Pakistanlı'yı yaralı halde buldu. Ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalalerinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavileri süren kaçakların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

'BİR ŞEYLER SÖYLEDİKTEN SONRA ÜZERİMİZE ATEŞ AÇTI'



Pakistanlılar alınan ifadelerine, yüzleri kapalı 4 kişi tarafından gasbedilip, av tüfeği ile vurulduklarını anlattı. Türkçe bilen bir Pakistanlı, "Yanımıza yüzleri kapalı dört kişi geldi. Para istedi. 'Yok' dediğimizde de üzerimiz arayarak, paralarımızı gasbetti. İçlerinden biri, sinirlendi ve bir şeyler söyledikten sonra üzerimize ateş açtı. Daha sonra 112'yi arayarak, yardım istedim. Kim olduklarını bilmiyorum" dedi.

Jandarma ekipleri, kaçak göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

