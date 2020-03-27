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Yunanistan sınırındaki sığınmacılar 1 aydır bekledikleri alandan ayrıldılar

EDİRNE HABERLERİ  | 27.03.2020 11:12 | Son Güncelleme

Yunanistan sınırındaki sığınmacılar 1 aydır bekledikleri alandan ayrıldılar

EDİRNE (AA) - Yunanistan sınırında 1 aydır bekleyen sığınmacılar bölgeden ayrıldı.

Yunanistan'ın kapıları açacağı umudunu yitiren sığınmacılar ayrılmak istediklerini İl Göç İdaresi görevlilerine bildirdi.

Diğer sığınmacılara da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dışarıda kalmanın riski artıracağı anlatıldı. İkna olan sığınmacılar da ayrılmak istediklerini belirtti.

Edirne Valiliği koordinasyonunda sığınmacılar otobüslerle misafirhanelere gönderildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında misafirhanelerdeki karantinaları tamamlanacak sığınmacılar uygun bölgelere gönderilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Bekleyiş Edirne sığınmacı

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