Yunanistan ve Suriye sınırında 4'ü terörist 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri DEAŞ'lı, 3'ü PKK/KCK'lı 7 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şöyle denildi:

"Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK, 1'inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

