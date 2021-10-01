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  4. Yunanistan ve Suriye sınırında 4'ü terörist 7 kişi yakalandı

Yunanistan ve Suriye sınırında 4'ü terörist 7 kişi yakalandı

01.10.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan ve Suriye sınırında 4'ü terörist 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri DEAŞ'lı, 3'ü PKK/KCK'lı 7 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şöyle denildi:

"Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK, 1'inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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Anahtar Kelimeler:
pkk Milli Savunma Bakanlığı DEAŞ

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