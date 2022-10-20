Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ hükümlüsü tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü ve bulundukları aracın sürücüsü tutuklandı.
Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yurt dışına kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelilerinin bulunduğu istihbaratı edinilen otomobili durdurdu.
Araçta FETÖ üyeliğinden dosyaları olan ve haklarında 7'şer yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. ve M.H.K. yakalandı. Sürücü Y.A. da "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.A. ve M.H.K. "silahlı terör örgütü üyeliği", Y.A. ise "göçmen kaçakçılığı" suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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