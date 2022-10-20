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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ hükümlüsü tutuklandı

20.10.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç sürücüsü de "göçmen kaçakçılığı" suçundan cezaevine gönderildi

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ hükümlüsü tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü ve bulundukları aracın sürücüsü tutuklandı.

Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yurt dışına kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelilerinin bulunduğu istihbaratı edinilen otomobili durdurdu.

Araçta FETÖ üyeliğinden dosyaları olan ve haklarında 7'şer yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. ve M.H.K. yakalandı. Sürücü Y.A. da "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.A. ve M.H.K. "silahlı terör örgütü üyeliği", Y.A. ise "göçmen kaçakçılığı" suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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