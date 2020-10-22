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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ'cü hakim-savcı çiftinin yalanı tutmadı

ADANA HABERLERİ  | 22.10.2020 11:07 | Son Güncelleme

Adli kontrol kararına rağmen Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanıp tutuklanan FETÖ hükümlüsü hakim-savcı çift, mahkemeye gönderdikleri savunma dilekçesinde, "gezmeye gidiyorduk, geri dönecektik" yalanına sığındı - Eski savcı Veysel K'nin dilekçedeki ifadesinden: - "Yurt dışında gezme ve tatil amacımız vardı. Hava almak istedik. Gezip geri dönecektik"

SATUK TOPALOĞLU - Adli kontrol tedbiri kapsamında yurt dışına çıkış yasakları bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü hakim-savcı çift, Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanıp tutuklandıktan sonra mahkemeye gönderdikleri dilekçede, "gezmeye gidiyorduk, geri dönecektik" yalanına başvurdu.

Adana'da, FETÖ soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen ve örgütün "hakim-savcı sınav çalışma evi"nde kaldıkları gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan eski savcı Veysel K. ve karısı eski hakim Beray Büşra K, 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan çift hakkında yurt dışına çıkış yasağıyla mevcut hallerinin devamına karar verdi. FETÖ üyeliğinden hükümlü çiftin karara bağlanan dosyası, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Dairesince "hukuka uygun" bulunarak Yargıtay'a gönderildi.

Eski hakim-savcı çift, dosyaları Yargıtay 16. Ceza Dairesince incelendiği sırada Edirne'nin Enez ilçesinde 14 Ekim'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanmalarına karar verilen çift, mahkemeye savunma dilekçesi gönderdi.

- "Gezmeye gidiyorduk, geri dönecektik" yalanına sığındılar

Veysel K. dilekçesinde, bir süre İstanbul'da gezdiklerini belirterek, "Enez ilçesinde jandarmalar tarafından durdurulduk. Yurt dışında gezme ve tatil amacımız vardı. Hava almak istedik. Gezip geri dönecektik. Amacımız tatildi, serbest bırakılmayı talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Beray Büşra K. de yurt dışına gezmek amacıyla gittiklerini ileri sürdü. Yurt dışına kaçma gibi bir fikirlerinin bulunmadığını savunan Beray Büşra K, "Pandemi sürecinden dolayı bunalmıştık. Kafa dağıtacaktık. Ayrıca gezdikten sonra geri dönecektik. Suçlamaları kabul etmiyorum." iddiasında bulundu.

Tutuklu çift, Yargıtay 16. Ceza Dairesince incelenen dosyalarının kesinleşmesi halinde hapse girecek.

FETÖ hükümlüsü eski savcı Veysel K. ve ve eşi eski hakim Beray Büşra K'nin, yargılandığı sırada mahkemece beyanlarına başvurulan tanıklar E.D. ve A.A, çiftin ayrı ayrı "hakim-savcı sınav çalışma evi"nde sınavlara hazırlandığını ve örgüte ait evlerde kaldıklarını belirtmişti.

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