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Yunanistan'a kaçma girişiminde yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

27.06.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a kaçma girişiminde yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ile Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Yunanistan'a kaçma girişimindeki kişilerin olduğu ihbarı yapılan 2 otomobili durdurmak istedi.

İhtara uymayan otomobil sürücüleri kaçtı.

Bir süre sonra yakalanan otomobillerin sürücüleri Ş.Ü. ve S.A. ile FETÖ üyeliğinden dosyaları bulunduğu tespit edilen H.K, ihraç zabıt katibi Z.A, ihraç uzman yardımcısı S.K, ihraç müfettiş yardımcıları K.U. ve M.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerden S.K, Z.A, K.U. ve M.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak", S.A'nın ise "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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