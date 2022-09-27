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Yunanistan'a kaçma girişimindeki 10 terör örgütü üyesi jandarma tarafından yakalandı

27.09.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a kaçma girişimindeki 10 terör örgütü üyesi jandarma tarafından yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de jandarma ekipleri Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütleri FETÖ, PKK ve MKP/HKO üyesi 10 şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan FETÖ üyesi N.A, Ü.T, E.A, Y.G, H.G, N.Y, S.A, S.A, PKK üyesi Ö.E. ve MKP/HKO üyesi E.A. sınıra yakın alanlarda gözaltına alındı.

Zanlıların işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan illegal

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