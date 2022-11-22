Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2 terör örgütü üyesi yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede devriye dolaştığı sırada yaptığı kontrolde yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalıştığı belirlenen Ş.S. ve M.S.’yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ş.S’nin FETÖ, M.S’nin ise terör örgütü PKK/KCK üyesi olma suçundan dosyalarının bulunduğu tespit edildi.

ARANAN 50 ŞAHIS YAKALANDI

Ayrıca emniyet ve asayiş faaliyetleri çerçevesinde ise haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı olan 7’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 50 aranan şahıs yakalanarak haklarında gerekli adli işlemler yapıldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

