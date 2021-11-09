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Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

09.11.2021 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri İpsala ilçesindeki Paşaköy yakınlarında yaptıkları operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan H.A, M.Ş. ve A.Ş'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ ile ilişkili oldukları öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.

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