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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

15.08.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, yaptıkları çalışma sonrası yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan FETÖ şüphelisi B.Ç'yi Uzunköprü ilçesindeki askeri yasak bölge yakınlarında yakaladı.

B.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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