Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, yaptıkları çalışma sonrası yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan FETÖ şüphelisi B.Ç'yi Uzunköprü ilçesindeki askeri yasak bölge yakınlarında yakaladı.

B.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz