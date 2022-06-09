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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelileri tutuklandı

09.06.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelileri tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 terör örgütü PKK şüphelisinden 2'si tutuklandı.

Güvenlik güçlerince üç gün önce 1. derece askeri yasak bölgede gözaltına alınan PKK şüphelileri F.M, M.Ç. ve H.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye getirilen şüphelilerden F.M. ve H.Ç. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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pkk Gözaltı Şüpheli

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