YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Yunanistan'da karantinaya alınan El. Venizelos gemisinin Türk yolcularından 35'i Tekirdağ'a getirildi

Yunanistan'da karantinaya alınan El. Venizelos gemisinin Türk yolcularından 35'i Tekirdağ'a getirildi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 19.04.2020 03:58 | Son Güncelleme

Yunanistan'da karantinaya alınan El. Venizelos gemisinin Türk yolcularından 35'i Tekirdağ'a getirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Yunanistan'da 3 Nisan'da karantinaya alınan El. Venizelos isimli geminin Türkiye'ye getirilen yolcularından 35'i, Tekirdağ'da üniversite hastanesine yerleştirildi.

Karantina sürelerinin tamamlanması sonrası Atina’dan sabah saatlerinde otobüslerle hareket eden 160 kişilik grup, İpsala Sınır Kapısı'na getirildi.

İşlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından otobüsle Tekirdağ'a nakledilen 35 kişi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine yerleştirildi.

Polis ekipleri de hastane girişinde güvenlik önlemi aldı.

- 3 Nisan'da karantinaya alınmışlardı

Yunanistan'ın Pire Limanı'nda El. Venizelos isimli gemi, yolcu ve mürettebatta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle 3 Nisan'da karantina altına alınmıştı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan mürettebat ve yolcular gemide tedavi edilmiş, testleri negatif çıkanlar ise Atina'daki farklı otellerde 14 gün süreyle karantinada tutulmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Derinden gelen öksürük ve sırt ağrılarınız varsa... Derinden gelen öksürük ve sırt ağrılarınız varsa...
'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin 'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin
Anahtar Kelimeler:
Hastane Tekirdağ

En Çok Okunan Yerel Haberler

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Muğla’da çiftçiler üretim için çalışıyor

Muğla’da çiftçiler üretim için çalışıyor

Sokak hayvanları için Kuşadası’na 4 ton mama gönderildi

Sokak hayvanları için Kuşadası’na 4 ton mama gönderildi

Polis maske dağıttı sosyal mesafe uyarısında bulundu

Polis maske dağıttı sosyal mesafe uyarısında bulundu

Başkan Hikmet Koyak, ilaç şişelerini doğaya atan çiftiçileri uyardı

Başkan Hikmet Koyak, ilaç şişelerini doğaya atan çiftiçileri uyardı

Tekirdağ Namaz Vakitleri 19 Nisan Pazar

İmsak
04:44
Sabah
06:18
Öğle
13:14
İkindi
16:59
Akşam
20:01
Yatsı
21:27

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler19 Nisan Pazar

Meltem Eczanesi
Corlu
Dünya Eczanesi
Corlu
Sağlık Eczanesi
Hayrabolu
Esen Eczanesi
Kapakli
Hayat Eczanesi
Malkara
Üzmezoğlu Eczanesi
Suleymanpasa
Demet Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

DYP’li eski milletvekili son yolculuğuna uğurlandı

DYP’li eski milletvekili son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Tekirdağ'da bir akaryakıt istasyonu, araçları ücretsiz dezenfekte ediyor

Tekirdağ'da bir akaryakıt istasyonu, araçları ücretsiz dezenfekte ediyor

Çorlu’da Narkotik Operasyonu

Çorlu’da Narkotik Operasyonu

Küçük Yusuf hayata tutunmaya çalışıyor

Küçük Yusuf hayata tutunmaya çalışıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.