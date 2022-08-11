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Yunanistan'ın tercihi Saros ahtapotu

11.08.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saros Körfezi'nde avlanan ahtapot, karides ve kalamar, başta Yunanistan olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor

EDİRNE (AA) - GÖKHAN BALCI - Ege Denizi'nin kuzeydoğusundaki Saros Körfezi'nde avlanan ahtapot, karides ve kalamar, Yunanistan, İtalya ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Bölgede avlanan deniz ürünleri, Enez ilçesinde faaliyet gösteren Eserler Gıda Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işlenerek soğuk zincirle Avrupa'nın birçok ülkesine gönderiliyor.

Geçen yıl 5 milyon 889 bin dolar ihracat yapan şirketin ortaklarından Turgay Eser, AA muhabirine, 1998 yılında deniz ürünleri ticaretine başlayan firmalarının 5 yıldır ihracat odaklı çalıştığını söyledi.

Avrupa Birliği ülkelerine su ürünleri ihracat yetkisine sahip olduklarını belirten Eser, "Ürünlerimizi Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, İtalya ve İspanya'ya satıyoruz. Hedefimiz ülke politikamız olan ihracatı olabildiğince artırmak, ülke ekonomisine katkıda bulunmak." dedi.

Saros'tan çıkan ürünlerin Avrupa'da oldukça rağbet gördüğünü ifade eden Eser, şunları kaydetti:

"Yunanistan'ın en çok tercih ettiği ürün ahtapot. Avrupa'nın bilinen süpermarket zincirlerinde bizim ürünlerimiz satılıyor. Özellikle ahtapot, karides ve kalamar... Odağımız bölgedeki ürünler ama Türkiye'nin birçok noktasından da ürün toplamaktayız. Ülkemize olan katkımız bizi ticari kazancın yanında onurlandırıyor. Ülke politikamıza uygun olarak ihracatımızı artırmak istiyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
karides İhracat ahtapot deniz ürünleri

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