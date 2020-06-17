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Yunanlılar ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenliği kurtardı

MUĞLA HABERLERİ  | 17.06.2020 09:46 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Yunanlılar trafından geri itilen bir grup düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından kurtarıldı.Olay, 07.30 sıralarında Bodrum Hüseyin Burnu açıklarında meydana geldi.

Yunanlılar ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenliği kurtardı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Yunanlılar trafından geri itilen bir grup düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, 07.30 sıralarında Bodrum Hüseyin Burnu açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Ekipleri fiber tekne içinde bir grup düzensiz göçmen ihbarı alması üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler tekne içerisinde bulunan 10 düzensiz göçmeni kurtardı. Yapılan sorgulamada göçmenlerin, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itildiğini söylediği öğrenildi. 10 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından kurtarıldı.
Göçmenler işlemlerinin ardından, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Yunanlılar ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenliği kurtardı

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