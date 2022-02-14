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YÜNTAŞ ve AFBELSAN'da toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı

14.02.2022 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YÜNTAŞ ve AFBELSAN'da toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı

​​​​​​​AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da YÜNTAŞ ve AFBELSAN bünyesinde çalışan işçiler için Afyonkarahisar Belediyesi ile Hizmet-İş ve Öz Taşıma İş sendikaları arasında süren toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı, imzalar atıldı.

Eski Rehberlik Araştırma Merkezi Salonu'nda düzenlenen imza töreni öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti verildi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar'da her bireye hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Çalışanların hakkını alın terleri kurumadan vermenin önemine vurgu yapan Zeybek, şunları söyledi:

"İşçi kardeşlere çok çok teşekkür ediyorum. Mesai mefhumu gözetmeden gece gündüz demeden ciddi emek sarf ettiniz. İşçinin hakkını alnının teri kurumadan ödeme inancına sahibiz. Geçtiğimiz yıl ve bu sene yapılan görüşmelerde hep işçiden yana oldum. Çünkü ben de işçilik yaptım. Çevre illere baktığımızda çalışan kişi sayısı bakımından fazla eleman sayısına sahibiz. 2 bin 400 çalışanımız var."

Sözleşme neticesinde 3 bin 500 lira olan maaşları 5 bin 250 liraya çıkardıklarını kaydeden Zeybek, "Bu rakam medeni durum, çocuk sayısı ve sorumluluk zammına bağlı olarak artış gösterecek. Bilmenizi isterim ki bu ücretler için imkanlarımızı zorladık, hakkaniyete riayet ettik." dedi.

Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz de zor bir dönem olduğunu kaydetti.

Öz, "Sadece biz zorda değiliz. Bütün insanlık zorda. 2 yıldır pandeminin sağlığı etkileyen boyutuyla mücadele ettik ama 4 aydır pandeminin ekonomik sonuçlarıyla mücadele ediyoruz. Sadece biz mücadele etmiyoruz bütün ülke olarak bütün millet olarak mücadele ediyoruz." dedi.

İmza törenine Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz ve işçiler katıldı.

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