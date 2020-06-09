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Yuntdağı’nda arıcılık hızla gelişiyor

MANİSA HABERLERİ  | 09.06.2020 16:39 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesi, üreticileri desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği arıcılık çalışmalarından verim almaya başladı.

Yunusemre Belediyesi, üreticileri desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği arıcılık çalışmalarından verim almaya başladı. Üreticileri ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ”Yunusemre Belediyesi olarak arıcılığı önemsiyoruz” derken, geçen yıl 500 civarında vatandaşa belediye olarak arı kovanı dağıttıklarını belirtti.
Yunusemre Belediyesi, ilçede kırsal kalkınma projeleriyle üreticilerini destekliyor. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yuntdağı’nda arıcılığı geliştirmek için hayata geçirdiği çalışmaları sürdürüyor. Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Tarım Müdürlüğü ile beraber kursiyerlere arıcılık eğitimi verilirken eğitimini tamamlayan üreticilere sertifikaları dağıtılıyor. Dağıtımını gerçekleştirdiği yüzlerce arı kovanı ile bölgede arıcılığı geliştiren Yunusemre Belediyesi, üreticilerin her daim yanında oluyor. Akçaköy Mahallesinde arı üreticisini ziyaret eden Başkan Çerçi, “Geçen yıl 500 civarında vatandaşımıza arı kovanı dağıttık. Özellikle gençlerimizi teşvik ediyoruz. Üreticilerimizi arıcılık konusunda eğitiyoruz ve onlara sertifika veriyoruz. Önümüzdeki günlerde arıcılık ile ilgili olarak eğitim, sertifika ve kovan dağıtımı anlamında belediye olarak yeni bir program açıklayacağız. Tarımı tam anlamıyla desteklediğimiz gibi Yunusemre Belediyesi olarak arıcılığı da destekleyerek üreticilerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

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