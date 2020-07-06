SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Yunus Akgün 8,5 ay sonra şans buldu

Yunus Akgün 8,5 ay sonra şans buldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.07.2020 07:48 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın genç futbolcularından Yunus Akgün, uzun bir aradan sonra forma şansı yakaladı.

Yunus Akgün 8,5 ay sonra şans buldu

Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmanın son bölümünde Yunus Akgün forma şansı buldu.

Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün, ligde 8,5 ay sonra maça çıktı.

Karşılaşmanın 83. dakikasında Emre Akbaba'nın yerine oyuna dahil olan Yunus, 18 Ekim'deki Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra ilk kez sarı-kırmızılı formayı Süper Lig maçında terletmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTürk Pop Müziği'nin 66'lık güzeli mayolu pozuyla sosyal medyayı salladıTürk Pop Müziği'nin 66'lık güzeli mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı
Fatih Terim'den maç sonu flaş açıklama!Fatih Terim'den maç sonu flaş açıklama!
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Flaş gelişme

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Flaş gelişme

Ambulansların ardı arkası kesilmedi! Tam 18 kişi birden

Ambulansların ardı arkası kesilmedi! Tam 18 kişi birden

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

Fırtına Aslan'ı devirdi!

Fırtına Aslan'ı devirdi!

Fatih Terim'den maç sonu flaş açıklama!

Fatih Terim'den maç sonu flaş açıklama!

VAR uyardı, Cüneyt Çakır penaltı dedi!

VAR uyardı, Cüneyt Çakır penaltı dedi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Fatih Terim bırakıyor mu?

Fatih Terim bırakıyor mu?

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Galatasaray'dan Max Kruse bombası!

Galatasaray'dan Max Kruse bombası!

Muslera'nın röntgen filmi paylaşıldı

Muslera'nın röntgen filmi paylaşıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yunus Akgün 8,5 ay sonra şans buldu

Yunus Akgün 8,5 ay sonra şans buldu

Seri ve Marcao'dan açıklamalar

Biz son şampiyonuz

Fatih Terim: Bizi bu sene affetsinler

Fatih Terim'den maç sonu flaş açıklama!

Galatasaray’ın yenilmezlik serisi sona erdi

Galatasaray'ın serisi son buldu

Erman Toroğlu: Sofiane Feghouli'yi Galatasaray'dan gönderin!

Sofiane Feghouli'yi Galatasaray'dan gönderin

ÖZET | Galatasaray - Trabzonspor maç sonucu: 1-3

Fırtına Aslan'ı devirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.