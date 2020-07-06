Yunus Akgün 8,5 ay sonra şans buldu

Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmanın son bölümünde Yunus Akgün forma şansı buldu.
Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün, ligde 8,5 ay sonra maça çıktı.
Karşılaşmanın 83. dakikasında Emre Akbaba'nın yerine oyuna dahil olan Yunus, 18 Ekim'deki Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra ilk kez sarı-kırmızılı formayı Süper Lig maçında terletmişti.
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