Yunus Akgün'den Kerem Aktürkoğlu'na gönderme! Galatasaray formasıyla son 4 maçta 3 gol...

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında Galatasaray ile Alanyaspor kozlarını paylaştı. Sarı - kırmızılılar milli ara öncesinde rakibini seyircisi önünde 1-0 mağlup etti. Mücadelenin tek golünün kaydeden Yunus Akgün karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Milli oyuncu, Benfica'da top koşturan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na göndermede bulundu.

SON 4 MAÇTA 3 GOL

Geçtiğimiz sezon Leicester City'de kiralık olarak forma giyen ve bu sezon Galatasaray'a dönerek başarılı performansıyla beğeni toplayan Yunus Akgün, gollerine devam ediyor. Bu sezon 11. resmi maçında çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 4 gole imza attı.

İşte Yunus Akgün'nün açıklamaları;

''ARTIK ALIŞTIM''

"Sol kanatta az oynamıştım ama hocam bana neler istediğini söyledi, oraya artık alıştım, sağ-sol fark etmiyor. Her şekilde elimden geleni yapmak istiyorum."

''MİLLİ ARADAN SONRA DEVAM EDECEĞİZ''

"Son iki maçta istediğimiz sonuçları alamadık, bugün kazanmak önemliydi. Milli aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

''GERÇEKTEN KOLAY DEĞİL''

"3-4 günde bir maç oynuyoruz, bu gerçekten kolay değil. Yüksek tempolu maçlar oynuyoruz. "

KEREM AKTÜRKOĞLU SÖZLERİ

''Kerem’le yarışıyoruz. Bir o atıyor, bir ben atıyorum. Çok şükür iyi gidiyor.''