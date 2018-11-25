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Yunus Akgün'e Chelsea, Juventus, Benfica ve Wolfsburg talip oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.11.2018 15:20 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın 18'lik yeteneği Yunus Akgün'e başta Chelsea olmak üzere Juventus, Benfica ve Wolfsburg'un talip olduğu iddia edildi.

Yunus Akgün'e Chelsea, Juventus, Benfica ve Wolfsburg talip oldu

İngiliz basınından ESPN'in haberine göre Galatasaray forması giyen 18 yaşındaki Yunus Akgün gösterdiği performansla dev kulüplerin transfer listesine girdi.

Özellikle Türkiye U19 Milli Takımı'nın İngiltere karşısında izlenen ve oyunu beğeni toplayan genç yıldız için Chelsea ve Juventus'un, oyuncuyu transfer edip gelişimini sağlaması adına kiralamayı; Benfica ile Wolfsburg'un ise oyuncuyu direkt olarak oynatmayı planladığı ifade edildi.

Yunus Akgün

Yunus Akgün söz konusu mücadelede Türkiye'nin 1-0'lık galibiyetinde önemli rol oynamış ve maçın adamı seçilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Yunus Akgün Galatasaray chelsea juventus Benfica Wolfsburg

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