Yunus Akgün'e komik transfer teklifi! Yönetim düşünmeden reddetti

Benfica'nın yeni sezonda Di Maria'nın yerine düşündüğü Yunus Akgün için resmi girişimler başladı. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü gibi Türk isimlere forma şansı veren Benfica, üçüncü Türk olarak Yunus'u istiyor.

11 MİLYON EURO ÖNERDİLER

Galatasaray'a Yunus Akgün için 11 milyon Euro öneren Benfica, Galatasaraylı yöneticileri de şoke etti. Direkt olarak bu teklifi reddeden sarı-kırmızılılar Yunus Akgün için minimum 20 milyon Euro talep etti.

YUNUS AKGÜN ONAY VERİLİRSE AYRILACAK

Galatasaray'ın onay vermesi halinde Benfica'ya imza atma atmayı isteyen Yunus Akgün, iki kulübün anlaşmasını bekliyor.