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Yunus Akgün'e komik transfer teklifi! Yönetim düşünmeden reddetti

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.04.2025 14:47
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Galatasaray'da sezonun en iyi isimleri arasında yer alan Yunus Akgün'e Kerem Aktürkoğlu'nun takımı Benfica resmen talip oldu. Sarı-kırmızılılara hiç beklemedikleri bir teklif ileten Portekiz temsilcisi, Galatasaray tarafından ciddiye alınmadı.

Yunus Akgün'e komik transfer teklifi! Yönetim düşünmeden reddetti
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Benfica'nın yeni sezonda Di Maria'nın yerine düşündüğü Yunus Akgün için resmi girişimler başladı. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü gibi Türk isimlere forma şansı veren Benfica, üçüncü Türk olarak Yunus'u istiyor.

11 MİLYON EURO ÖNERDİLER

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Galatasaray'a Yunus Akgün için 11 milyon Euro öneren Benfica, Galatasaraylı yöneticileri de şoke etti. Direkt olarak bu teklifi reddeden sarı-kırmızılılar Yunus Akgün için minimum 20 milyon Euro talep etti.

YUNUS AKGÜN ONAY VERİLİRSE AYRILACAK

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Galatasaray'ın onay vermesi halinde Benfica'ya imza atma atmayı isteyen Yunus Akgün, iki kulübün anlaşmasını bekliyor.

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