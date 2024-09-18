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Yunus Akgün: "Fenerbahçe maçını kazanmak için gideceğiz"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.09.2024 09:46
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Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Yunus Akgün, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Yunus Akgün: "Fenerbahçe maçını kazanmak için gideceğiz"
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların ikinci golünü kaydeden Yunus Akgün, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"KEREM AKTÜRKOĞLU BURADA ÇOK BÜYÜK İŞLER YAPTI"

Attığı gol sonrası Kerem Aktürkoğlu’nun ikonikleşen sevincini yapmasıyla ilgili Yunus, "Her gün konuşuyoruz Kerem’le. Ona bir sözüm vardı, gol attığımda sana armağan edeceğim diye. Bugün de nasip oldu. Zaten hemen yazmış, fotoğrafı da atmış. Kerem burada çok büyük işler yaptı" ifadelerini kullandı.

"KAZANMAK İÇİN ORADA OLACAĞIZ"

24 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe mücadelesine de değindi. Yunus, "Şu an şans buluyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Fenerbahçe maçını kazanmak için gideceğiz. Lider gidiyoruz, son iki senenin şampiyonu olarak gidiyoruz. Hedefimiz belli. Bu sezon şu anki hedefimiz ilk yarının bütün maçlarını kazanmak. Tabii ki de Fenerbahçe maçları, büyük maçlar. Kazanmak için orada olacağız" şeklinde konuştu.

"DAHA İYİ OLACAĞIMA İNANIYORUM"

Forma şansı buldukça daha iyi olacağına inandığını vurgulayan Yunus, "Her futbolcu gol attığı zaman, asist yaptığı zaman özgüveni artar. Benim de gole ihtiyacım vardı açıkçası. Ama benden önce takımın kazanması daha önemli. Daha fazla şans buluyorum, daha iyi olacağıma inanıyorum. İnşallah böyle devam ederim" cümlelerine yer verdi.

"ORTAMIMIZ ÇOK GÜZEL, ARKADAŞLIK ÇOK İYİ"

Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Michy Batshuayi’ye asist yapmanın kendisi için öneminden bahseden Yunus Akgün, "Tabii ki aramızda konuşuyoruz; neler yapabiliriz, top bana geldiğinde nereye koşacak diye. Onlara gol attırmak bizim için çok önemli. Ortamımız çok güzel, arkadaşlık çok iyi. İnşallah onlara daha fazla gol attırmayı umuyorum" dedi.

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN DAHA FAZLA OYNAMAK"

Sarı-kırmızı futbolcu, Adana Demirspor’da ortaya koyduğu performansın üzerine çıkmak istediğini de aktardı. Yunus, "Bu sene hedeflerim var. Daha fazla şans bulduğum takdirde Adana Demirspor’daki performansımın üstüne çıkmak istiyorum. Benim için önemli olan daha fazla oynamak. Bir oyuncu daha fazla oynadığında özgüveni gelir ve maç ritmini yakaladığında daha iyi gözükür. İnşallah bu sene takımıma en iyi şekilde katkı sağlamak istiyorum" diye konuştu.

"KADIKÖY’DE GOL ATMAK HAYALLERİMDEN BİR TANESİ"

Yunus Akgün, gelecek hafta Fenerbahçe karşısında gol atmanın hayallerini kurduğunu sözlerine ekledi. Başarılı futbolcu, "Galatasaray’da büyüdüm, yetiştim. Bu maçların hayaliyle büyüyoruz. Benim için de çok özel bir gün olacak, oynadığım takdirde. Orada gol atmak hayallerimden bir tanesi. İnşallah gol atıp, orada kazanmak nasip olur. Oynayıp kazanmak daha da anlamlı olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

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Yunus Akgün galatasaray
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