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Yunus Akgün kimdir, aslen nereli? Yunus Akgün kaç yaşında ve hangi takımlarda yer aldı?

21.12.2021 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Adana Demirspor’un oyuncusu olan Yunus Akgün, Galatasaray karşısında takımın ilk golüne imza atmıştır. Akgün'ün geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray'da oynadığı biliniyor. Peki Yunus Akgün kimdir, aslen nereli? Yunus Akgün kaç yaşında ve hangi takımlarda yer aldı? İşte merak edilenler...

Yunus Akgün kimdir, aslen nereli? Yunus Akgün kaç yaşında ve hangi takımlarda yer aldı?

Süper Lig 18. hafta maçında karşılaşan Galatasaray ve Adana Demirspor maçında ilk gole imza atan Yunus Akgün'ün kim olduğu merak konusu oldu. Futbolseverler tarafından Akgün'ün hayatı ve futbol kariyeri araştırılıyor. Peki Yunus Akgün kimdir?

YUNUS AKGÜN KİMDİR?

Süper Lig'de 18. hafta maçında Galatasaray karşısında Adana Demirspor adına maçın ilk golüne imza atan Yunus Akgün, sezon başında sarı kırmızılılardan 300 bin Euro karşılığında 1 yıllığına kiralanmıştı. Yunus Akgün’ün bonservisi ise Galatasaray’dadır.

7 Temmuz 2000 senesinde İstanbul’da dünyaya gelen Yunus Akgün, futbola 2011 senesinde Galatasaray’da başlamıştır. Galatasaray’ın birçok yaş kategorisinde görev alan Akgün, 2018 senesinde Galatasaray ile profesyonel sözleşme imzalamıştır.

Önceki sezon, takımında 7 maça çıkan genç kanat, 1 defa ağları havalandırmayı başarmıştır. Yunus Akgün şu anda Adana Demirspor’un kiralık oyuncusu olarak futbol kariyerini sürdürmekte.

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Galatasaray Futbol Kulübü Adana Demirspor
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